Livsstil

”Det var inte så att vi tänkte att vi skulle ha minst tio barn”

Familjen Johansson består av tio barn och två vuxna • Bor på 100 kvadrat • Har gemensam andakt varje kväll

Familjen Johansson har tio barn. Hildegunn och Andreas är föräldrarna. Här dop för minstingen Wiolina.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och redaktör
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Hos familjen Johansson har skötbordet stått framme i 17 år. Inte på grund av lathet utan för att det används konstant. Tiobarnsmamman Hildegunn är van vid att folk hajar till när familjen kommer och hon är gärna ambassadör för storfamiljer.

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