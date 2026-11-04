Livsstil
”Det var inte så att vi tänkte att vi skulle ha minst tio barn”
Familjen Johansson består av tio barn och två vuxna • Bor på 100 kvadrat • Har gemensam andakt varje kväll
Familjen Johansson har tio barn. Hildegunn och Andreas är föräldrarna. Här dop för minstingen Wiolina.
Privat
Hos familjen Johansson har skötbordet stått framme i 17 år. Inte på grund av lathet utan för att det används konstant. Tiobarnsmamman Hildegunn är van vid att folk hajar till när familjen kommer och hon är gärna ambassadör för storfamiljer.