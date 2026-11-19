Elin Elgs bjuder på en kaka som passar bra nu inför advent. Elin Elg

Ingredienser: MÖRDEG 200 g kallt smör

1 dl strösocker

4,5 dl vetemjöl

1 tsk bakpulver

1 msk vaniljsocker eller en knivsudd vaniljpulver PEPPARKAKSKOLA 100 g smör

3 dl strösocker

2 dl vispgrädde

1 dl ljus sirap

1 msk pepparkakskrydda (blanda egen eller köp färdig) Gör egen pepparkakskrydda genom att blanda: 1,5 tsk kanel, 1 tsk mald kardemumma, 0,5 tsk mald ingefära, 0,5 tsk mald nejlika, 0,5 tsk pomeransskal, 0,5 tsk kryddpeppar. Du behöver också cirka 150 g choklad till botten.

När jag var liten deltog min mamma i en amerikansk tradition som kallades ”cookie swap”. Ett gäng kvinnor bakade en stor sats av sin favoritkaka och tog sedan med sig påsarna med kakor för att dela med de andra. När kvällen var slut åkte alla hem med flera olika sorters kakor i stället för bara en.

Visst är det smart? Du bakar det du är bäst på och får samtidigt ta del av andras favoriter. Nu inför jul tänker jag och några vänner prova samma sak.

Vi behöver inte vara så mycket individualister och göra allt själva. Tänk om vi i stället gjorde det vi är bra på med lite extra omsorg och sedan generöst delade med oss till varandra?

1 Petrusbrev 4:10-11

Tjäna varandra, var och en med sin särskilda nådegåva, som goda förvaltare av Guds nåd i dess olika former. Den som talar ska göra det som en som talar ord från Gud; den som tjänar ska göra det med den styrka som Gud ger, så att Gud i allt blir förhärligad genom Jesus Kristus. Honom tillhör härligheten och makten i evigheters evighet. Amen.

Här kommer ett tips på en kaka som passar bra nu inför advent, och som du kan baka och dela med dig av.

Gör så här:

Sätt ugnen på 200°C varmluft. Skär kallt smör i kuber och lägg i matberedare. Tillsätt socker, mjöl, bakpulver och vaniljsocker. Mixa snabbt till smulor. Arbeta ihop degen för hand. Rulla till bollar och lägg på bakplåtspapper på en plåt, tryck till lite lätt. Grädda 12–15 minuter tills de är gyllene. Tryck in en grop med hjälp av till exempel ett skaft, en mortel, ett tsk-mått, i varje kaka direkt när du tagit ut dem, och låt sedan kakorna svalna helt.

DAGS ATT GÖRA KOLAN