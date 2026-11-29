Familj
Succé när generationerna möts – 70 seniorplatser fullbokade på två dagar
Susanna Reinhard, verksamhetsledare för seniorerna: De äldre blir mer en person i stället för en grupp i de yngres ögon
Höstens evenemang där unga möter äldre var det andra i ordningen.
Susanne Reinhard
När ungdomarna i Pingstkyrkan i Jönköping bjuder in till fest för församlingens seniorer blir platserna snabbt uppbokade. Med mat, tävlingar, sång och samtal skapas nya relationer över generationsgränserna. Nu hoppas arrangörerna att succén ska bli en återkommande tradition.