Familj
Sociala medier förvärrar sorgen för många
Var fjärde svensk upplever att en avliden anhörigs spår i sociala medier förvärrar sorgen, medan andra finner tröst i dem.
Att sörja IRL är kanske inte samma sak som att sörja på nätet?
Kallestad, Gorm
Att dela med sig av bilder, filmer och inlägg i sociala medier med vänner och familj har blivit vardag för de flesta. Men när en anhörig dör och fortsätter dyka upp på sociala medier kan det i stället göra sorgen svårare att hantera. En ny undersökning visar att var fjärde svensk upplever att digitala spår förvärrar sorgen och gör den tyngre.