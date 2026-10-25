Familj

Sociala medier förvärrar sorgen för många

Var fjärde svensk upplever att en avliden anhörigs spår i sociala medier förvärrar sorgen, medan andra finner tröst i dem.

Att sörja IRL är kanske inte samma sak som att sörja på nätet?
Martin Einald Familjeredaktör & redigerare
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Att dela med sig av bilder, filmer och inlägg i sociala medier med vänner och familj har blivit vardag för de flesta. Men när en anhörig dör och fortsätter dyka upp på sociala medier kan det i stället göra sorgen svårare att hantera. En ny undersökning visar att var fjärde svensk upplever att digitala spår förvärrar sorgen och gör den tyngre.

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