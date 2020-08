Att undvika att göra fel hindrar oss från att göra rätt. Vi kan se det på område efter område. Vi upprättar kontrollprogram, checklistor och avvikelserapporteringar. För varje misstag vi upptäcker fyller vi på. Lära av våra misstag är devisen. Begripligt och motiverat. Dessutom något som i historien har gynnat mänskligheten. Genom att göra fel, analysera dem och göra annorlunda i framtiden har vi kunnat utveckla verksamheter och samhället. Men någonstans har vi kört ner i diket där strävan efter att undvika att göra fel gjort att vi tappat fokus på att göra rätt.

Många verksamheter vittnar om hur tid och resurser läggs på att fylla pärmar med dokumentation som visar alla åtgärder som gjorts. Att checka av boxarna i kontroll- programmet blir så viktigt att tiden inte längre finns till att fundera på vad som blir kvar av den ursprungliga verksamheten.

Det är i den tidsandan anhöriga på avstånd eller genom ett plexiglas får se hur demensen allt mer överskuggar tillvaron för tusentals av de som bor i ett särskilt boende för äldre.

Besluten om besöksförbud kom inom loppet av ett par veckor från enskilda vård- och omsorgsföretag, lokala politiker och regeringen. Sedan dess har makar nekats möjligheten till nära kontakt. Barn nekats besöka sina gamla föräldrar. Det som kan vara sista veckorna, månaderna eller året framlevs i separation från de allra närmsta.

Skydda de mest sårbara. Undvika att släppa in smittan. Det har varit strategin under den pågående pandemin. Det behövs inte mycket medieträning för att en ansvarig chef eller politiker ska inse att det räcker med att få in smitta på ett äldreboende för att de svarta rubrikerna kommer skrika stort om misslyckanden. Alla i beslutsfunktion vet att det kommer att letas syndabockar. I den jakten kommer det gå att hitta brister. En nödvändig åtgärd när smittan spreds ohejdat är nu ett skydd mot anklagelser om att misslyckas.

Steget är väldigt långt från att göra misstag som får den allvarligaste av konsekvenser till att med berått mod beröva en medmänniska livet. Ändå är det anklagelser om det senare som kastats ut från både politiker, proffstyckare och professorer. De flesta anklagelserna pekar inte ut någon särskild bödel. I svepande ordalag riktas den mot äldreomsorgen. Där träffar den alla medarbetare och alla beslutsfattare. Inte konstigt då att rädslan för att göra fel blir vägledande.

Vi behöver modiga politiker och beslutsfattare. Men vi får också de vi förtjänar. Vill vi inte att de ska styras av sin rädsla för att göra fel är det inte på deras sämsta prestationer vi ska bedöma dem utan på deras bästa.