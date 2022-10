Musikalpastorn Urban Ringbäck hyllas med musikfest

Smyrnaförsamlingen hedrar sin pensionerade föreståndare med musikal: ”Han är ju poet, den mannen.”

Ett år efter att Smyrnaförsamlingens föreståndare Urban Ringbäck dragit sig tillbaka i kraft av sin ålder ska han avtackas offentligt. Firandet är planerat att bli en hejdundrande musikal som med göteborgsk glimt i ögat kort och gott kallas ”Pension”.

Namnet är en blinkning till Passion, en påskmusikal som Urban Ringbäck skrivit musiken till och som förmedlat påskens budskap till flera tusen göteborgare under de år den spelats upp i Smyrnaförsamlingen. Temat “musik med budskap” speglar de gåvor som kännetecknat Urban Ringbäcks pastorsgärning ända sedan starten som ung evangelist i pingströrelsen. Firandet på lördag kväll den 8 oktober blir en föreställning i två akter med en rad medverkande – Smyrnas symfoniorkester under ledning av Ingemar Tessin, körgrupp under ledning av Lars Ekberg, körensemble under ledning av Viktor Ternvall, därtill ett antal sångare från musikalerna som Urban Ringbäck skrivit.

Programmet innefattar höjdpunkter från bland annat Musikalen Lukas, 777, Epilog – för att inte tala om nyss nämnda Passion. Men även sånger ur Urban Ringbäcks övriga låtkatalog kommer att höras.

Musikern Lars Ahgnell är tillsammans med Rebecka Beckman producent för hyllningskonserten. Han förklarar varför firandet känts så angeläget att genomföra. Pandemin har ju skjutit upp de ursprungliga planerna.

– Först och främst har vi som finns i Smyrnas musikliv varit glada för att ha en föreståndare som levt så nära musiken och själv varit utövande musiker. Därför känns det naturligt när Urban nu avslutat sitt föreståndarskap att göra en markering och en hyllning. Vi vill göra en manifestation av Smyrnas musikliv där vi lyfter upp Urbans skapande, säger Lars Ahgnell.

Makarna Carina och Urban Ringbäck sjunger tillsammans i Smyrna, Göteborg. (Smyrna)

Vilket skulle du säga är Urban Ringbäcks främsta musikaliska bidrag till sin samtid?

– Jag är än i dag oerhört berörd av sången Behovets barn. Den texten! Han är ju poet, den mannen. Jag är verkligen glad att den sången kommer att framföras på konserten.

Lars Ahgnell avslöjar också att Urban Ringbäcks musikaliske parhäst under många år, musikern, kompositören och arrangören L-O Forsberg som avled 2002, kommer att hedras under kvällen med ett instrumentalstycke och bilder på honom och Urban. Ungefär som på filmgalan.

Det har varit ovanligt lätt att få folk att ställa upp den här gången, berättar Lars Ahgnell.

– Urban har format och berört många musiker och det är många som hyser varma tankar kring honom. Inte minst tiden i Filadelfia Stockholm på 1980-talet med alla musikaler och det som Urban var en del av. Jag hoppas att Urban ska få känna det den här kvällen.

Under hela sin tid som föreståndare i Smyrna Göteborg var Urban Ringbäck en sjungande och låtskrivande pastor. (Smyrna)

---

Fakta: ”Musikalen Pension”

En hyllningskonsert till Smyrnaförsamlingens tidigare föreståndare Urban Ringbäck som bygger på de sånger han skrivit genom åren.

Framförs i Smyrnakyrkan, Göteborg, lördag 8 oktober.

Namnet, och även loggan, är en blinkning till påskmusikalen “Passion” som framförts upprepade gånger i Smyrna.

Förutom församlingens egna musiker och sångare medverkar en rad personer som sjungit med Urban genom åren, bland annat originalsångare från flera av hans musikaler.

---