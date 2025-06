Charlotte Perrellis oväntade karriärdrag: Släpper lovsång - på spanska

Ålder: 50 år.

Familj: Maken Anders Jensen, 48, samt sönerna Angelo, 21, Alessio, 19, Adrian, 11, Alvin, 6, och bonusdottern Izabella, 17.

Bor: I Marbella i Spanien.

Yrke: Artist och entreprenör.

Genombrott: Vann Eurovision Song Contest 1999 med låten "Take me to your heaven" då under namnet Charlotte Nilsson.