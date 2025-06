”Ibland kan det kännas tråkigt, förvirrande och helt enkelt för svårt att läsa Bibeln”

Lydia Nordlander

Läst: Sunrise on the Reaping av Suzanne Collins

Lydia Nordlander. Del av Dagens ungdomspanel. Amanda Lindgren

Den dystopiska trilogin Hungerspelen, som 2008 tog världen med storm, har nu fått en uppföljare som kan läsas som en politisk kommentar. I Sunrise on the Reaping skriver Suzanne Collins fram en fruktansvärd värld där presidentens hänsynslöshet bryter samhället i spillror – låter bekant, inte sant?

När Collins kritiserar världspolitiken i en hjärtskärande berättelse om farorna med hur människor blint underkastar sig auktoritära ledare är boken bland ungdomslitteraturens bästa.

Sett: Serien Reformed, Max original

Jag hade väldigt låga förväntningar när jag började kolla på Reformed, men tänkte att det kunde vara ett bra sätt att förbättra min franska. Vad jag inte visste var att den skulle vara så rolig, fin och underhållande.

Jag ska erkänna att jag ofta har svårt för serier med religiösa teman när de blir lite för ”preachy”, men Reformed fångar mig. Franska miljöer, en kvinnlig rabbin, tvivel och djupa reflektioner inbakade i humor – en fin berättelse om judisk tro, motgångar och att våga gå emot strömmen.

Hört: ”Det stora röda huset” av Benjamin Ingrosso

Nu när sommaren äntligen är här är det en låt som spelas i mina hörlurar dagligen: ”Det stora röda huset” av Benjamin Ingrosso. Jag lyssnar annars väldigt sällan på svensk musik, men så fort jag hör den första gitarrtonen känner jag leendet smyga sig på. Det här är verkligen svensk sommar i ett nötskal! En mysig och nostalgisk visa som ger oss sol, glädje och gemenskap i ett.

Ser fram emot: Ekumeniska ungdomsmötet i Stockholm i augusti

Vad kan vi kristna göra för att bidra till en fredligare värld? Reach Peace-mötet som jag i augusti ska delta i och rapportera från, handlar om just den frågan.

Jag har aldrig varit på något liknande, men när jag fick erbjudandet var jag såklart tvungen att tacka ja! Intressanta samtal, olika perspektiv, härlig lovsång och ett ämne som är lika aktuellt nu som för 100 år sedan. Att de dessutom utlovar ”hopp, gemenskap och engagemang” gör ju bara saken bättre.

Vera Svensson

Läst: Before you open your bible av Matt Smethurst

Vera Svensson. Del av Dagens ungdomspanel. Amanda Lindgren

Ibland kan det kännas tråkigt, förvirrande och helt enkelt för svårt att läsa Bibeln. Så har jag också känt – många gånger.

Pastorn Matt Smethursts 96 sidor korta bok Before you open your Bible kan förändra ditt sätt att läsa Bibeln. Boken tar upp nio punkter kring vilken inställning vi bör ha när vi läser Guds ord och är ett otroligt hjälpmedel, full med tips och inspiration.

När jag läste sista sidan kände jag att det fanns så många viktiga meningar som jag redan glömt. Någon sekund senare började jag läsa om boken från början igen.

Sett: Filmen Kärlek som befriar

Om du, precis som jag, blir knäsvag av dramatiska kärlekshistorier får du inte missa Kärlek som befriar. Filmen grep tag i mig direkt, jag kunde inte hålla tårarna tillbaka.

Filmen är en twist på bibelberättelsen om Hosea och Gomer. Huvudkaraktären Michael ber Gud om en fru, men Gud svarar på ett oväntat sätt och leder honom till Angel på stadens bordell. Michael, en enkel bonde, med Bibeln i handen och kyrkan runt hörnet, litar på Gud och går därför dit ingen trodde han skulle sätta sin fot.

Olikt alla andra män som får möjlighet att göra vad de vill med en ung och vacker kvinna, vill Michael bara prata med Angel. Han erbjuder henne ett nytt liv i trygghet, men Angel är trasig; hennes liv har varit fullt av svek och smärta. Hon tvivlar, blir rädd och återvänder till sitt gamla liv. Men Michael ger inte upp! Deras relation speglar Guds trofasta kärlek till människan, även när vi vänder honom ryggen.

Hört: Podcasten For the Gospel av Costi Hinn

20 minuters avsnitt med praktiska tillämpningar av Bibelns ord hittar du i podcasten For the Gospel som leds av Costi Hinn. Han är brorson till den välkända ”helande-evangelisten” Benny Hinn, men delar långt ifrån alla värderingar med sin farbror.

Varje avsnitt inleds med poddens slogan ”Sound doctrine for everyday people”, därefter tar Costi upp olika ämnen – allt ifrån obesvarade böner till hur kristna ska se på halloween.

Ser fram emot:

Att njuta av sommaren och arbetslöshetens vila. Det blir extra kul att gå på Real Joy-konferensen med John Piper i Göteborg. Jag har höga förväntningar och hoppas på värdefulla möten och mysig gemenskap.

Titus Eklånge

Läst: Filipperbrevet, kapitel 3

Titus Eklånge. Del av Dagens ungdomspanel. Amanda Lindgren

I livet med Jesus är det lätt att hamna i lagiskhet – att försöka rättfärdiga sig själv genom gärningar och förlita sig på det yttre, men den senaste tiden har jag läst Filipperbrevet 3 just för att påminna mig om att vi endast kan uppnå rättfärdigheten genom TRON på Jesus Kristus.

Paulus skriver rakt, öppenhjärtigt och tar sig själv som ett exempel. Han som var farisé hade allting rätt ställt vad det gäller just lagen, men släppte all form av stolthet som inte kommer genom tron och benämner det som: ”Allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull”.

Detta är det vi måste leva efter: ha vårt fullständiga fokus på Jesus i allt!

Sett: Filmen 438 dagar

På en av våra sista lektioner före sommarlovet fick vi se filmen 438 dagar. Den skildrar när fotografen Johan Persson och journalisten Martin Schibbye under sommaren 2011 tillfångatogs och fick sitta 438 dagar i etiopiskt fängelse, efter att med hjälp av rebellgruppen ONLF tagit sig in i landet för att rapportera om oljeexploateringen i Ogadenregionen.

Vi behöver personer som kan spräcka vår bubbla av välfärd, lönebesked och Mello. Titus Eklånge

Filmen visar vikten av den fria journalistiken och hur värdefullt det är med människor som är beredda att gå hela vägen, var som helst, hur farligt det än är, för att rapportera om sanningen. Vi behöver personer som kan spräcka vår bubbla av välfärd, lönebesked och Mello. Människor som kan visa den råa verkligheten, ta sig bortom presspass och pressläktare, journalister som i mötet med människor kan rapportera om något långt mycket mer intressant än bilköer på E4:an.

Hört: Ett bra seminarium på Nyhemsveckan

Tillsammans med Ungdomsbarometern pratade ungdomsledare från olika delar av Sverige om Jesus-trenden – om vad de ser i sina städer, församlingar och inte minst på sociala medier.

De berättade att många unga kommer till tro, och gav också tips på hur man kan nå nya människor genom kvalitativt media content. De sa också att vi måste vara redo att förändra vår kultur i församlingen, utan att för den skull förändra vår teologi.

Ser fram emot: Ledighet

Det har varit körigt inför och i början på sommaren. Lite glass och volleyboll skulle sitta fint.