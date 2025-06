Skivbolaget sparkar The Newsboys efter Michael Tait-avslöjandet

Sommaren 2014 spelade The Newsboys på Gullbrannafestivalen med Michael Tait som sångare. Urban Thoms

Avslöjandet att The Newsboys sångare tagit droger och begått sexuella övergrepp blev för mycket för gruppens kristna skivbolag som nu rivit kontraktet med rockbandet.

Bolaget Capitol Christian Music Group fattade beslutet bara tre veckor efter att The Newsboys senaste album – World Wide Revival (Deluxe) – hade släppts. Att sångaren Michael Tait självmant lämnat bandet i januari, några månader innan år av rykten om sexuella övergrepp och drogmissbruk skulle brisera i en avslöjande artikel, vilket Dagen tidigare rapporterat om.

Med tanke på att The Newsboys är ett av de populäraste och därmed också mest säljande kristna banden så är skivbolagets beslut anmärkningsvärt, men visar också hur allvarligt man ser på denna typ av överträdelser.

Berättade under konsert

Det var The Newsboys själva som tillkännagav nyheten under en utsåld konsert i söndags vid Elevate Music Festival i Highlands Church i Scottsdale, Arizona. Bandets nye sångare, Adam Agee, som ersatt Michael Tait, berättade för publiken:

”Som ett resultat av detta och sakerna som har kommit ut om vad Tait har gjort, och även hans bekännelse, har vi blivit dumpade av vårt skivbolag. Radiostationer har slutat spela vår musik. Vi har blivit bannlysta av arrangörer och konsertställen över hela världen.”

I en video som bandet skickade ut efter konserten i Scottsdale berättar medlemmarna att Michael Tait i januari bekände för sina vänner i bandet att han levt ett dubbelliv och att han ville söka hjälp. I och med det valde Tait att hoppa av The Newsboys. Efter att i bön vänt sig Gud upplevde de återstående medlemmarna att de fortfarande hade ett uppdrag att uträtta, varför de valde att fortsätta spela. När avslöjandet sedan kom genom The Roys Report (TRR) och The Guardian blev det ett hårt slag för de forna kollegorna.

"Har verkligen skadat våra barn"

– Det var chockerande för oss, för det var inte den killen vi kände, säger Adam Agee i ett känslofyllt tal videon.

– Det har varit förödande för oss, och våra familjer har känt det som att våra namn har blivit dragna i smutsen på grund av allt detta, och det har verkligen, verkligen skadat våra barn.

Efter det offentliga avslöjandet gick Michael Tait ut med en offentlig bekännelse. Sedan de första anklagelserna mot Michael Tait har blivit offentliga har också ytterligare sju offer för övergrepp trätt fram, inklusive två minderåriga. Trots att han lämnat The Newsboys för fem månader sedan bokar flera arrangörer nu av bandet. Senast i raden meddelar Kingdom Bound Festival i närheten av Buffalo, New York att de ersätter The Newsboys med Passion Music på den planerade konserten den 28 juli, rapporterar sajten Julieroys.com.