Dagen testar 10 nya och äldre spel som passar bra att spela med familj och vänner

Klarar du att tänka på nya sätt i “Faraway”?

Titel: Faraway

Faraway Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Catch Up Games/Asmodee Nordics

Catch Up Games/Asmodee Nordics Regelvideo

I Faraway ska du och dina medspelare utforska en ny kontinent, genom att spela ut kort som representerar olika områden. Du kan hitta resurser, få uppdrag av lokalbefolkningen och hitta fristäder, allt för att få så mycket berömmelse som möjligt. Efter åtta rundor vänder du hemåt igen, och väl hemma vinner den med mest berömmelse.

Faraway är inte ett komplicerat spel, men du kommer troligen inte att förstå det fullt ut förrän du spelat igenom det en gång. Upplägget påminner om andra spel där du spelar ut kort för att få resurser och uppfyller uppdrag, men vänder upp och ner på ett grundläggande koncept: Ordningen du spelar ut korten är inte ordningen som du aktiverar dem, utan det gör du först när alla åtta kort är på bordet.

Det där kortet som ger mycket poäng men kräver många resurser för att fungera, som du i andra spel av den här typen skulle ha hållit på handen till sista rundan, är det bäst att få ut så snabbt som möjligt – och sedan hoppas att du får upp resurserna du behöver längre fram.

Om du är en erfaren spelare och vill uppleva något nytt, rekommenderas Faraway varmt. Men räkna med att göra minst ett par misstag första gången du spelar. Det är också väldigt snyggt, med stora fyrkantiga kort som skapar ett vackert konstverk av din resa.

Jakob Ihfongård

Catch up games 2023 Kortspelet Faraway testas i Dagens speltest inför påsk. (Charlie & Billie/Charlie & Billie)

Samarbeta och hitta skatten innan “Förbjudna ön” sjunker

Titel: Förbjudna ön

Förbjudna ön Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: 1–4 spelare

1–4 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Brädspel.se

Brädspel.se Regelvideo

Förbjudna ön är ett spännande äventyrsspel, där spelarna samarbetar för att samla fyra legendariska skatter från en ö innan den sjunker i havet. Varje spelare har en unik roll med särskilda förmågor, och tillsammans måste ni fatta smarta beslut för att hinna före vattnets framfart.

Det som gör spelet extra engagerande är att spänningen byggs upp i takt med att ön översvämmas, vilket tvingar spelarna att hela tiden omvärdera sina planer. Det är lätt att komma in i spelet, även för nya spelare, men det kräver kommunikation, samarbete och lite taktisk finess för att vinna.

Vi har spelat det med både barn och vuxna, och alla har haft kul – det blir ofta högljutt och dramatiskt på ett sätt som verkligen drar in alla i spelets värld. För yngre barn kan det vara klurigt att greppa alla regler i början, men med lite hjälp kommer de snabbt in i det.

Komponenterna är fina och spelets layout är både praktisk och tematisk. Det går också ganska snabbt att spela, vilket gör att man gärna vill köra en gång till direkt efter.

Förbjudna ön är inte ett nytt spel, men det håller fortfarande, vilket inte är förvånande då det har samma upphovsman som moderna klassikern Pandemic.

Mike Forsman

Kasta kort på varandra i “Cabanga!”

Titel: Cabanga!

Cabanga! Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 3–6 spelare

3–6 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Amigo/Asmodee Nordics

Här ropas det ”cabanga” och kastas kort! Detta är ett roligt spel där ni i turordning placerar sifferkort på bordet som tillsammans med redan liggande kort skapar en lucka (till exempel mellan 6 och 8). Har du kort i samma färg och som passar i luckan (i det här fallet 7) ropar du ”cabanga!” och kastar dem på personen vars tur det är. Ni väljer själva hur hårt ni vill kasta!

För varje kort du får kastat på dig måste du ta ett nytt från spelhögen. Den som först blir av med alla kort vinner omgången och resten får minuspoäng utifrån korten de har kvar på hand. När någon når -18 avslutas spelet och den med minst antal negativa poäng vinner.

Det gäller att vara uppmärksam och planera sina drag för att så snabbt som möjligt bli av med sina kort. Spelet låter kanske krångligt när man förklarar det, men det är lättare än man tror, och går snabbt att komma in i. Cabanga! passar alla åldrar (så länge man kan räkna) och tar cirka 20 minuter att spela. Det gör spelet perfekt att ta fram på familjekvällen eller när du har vänner på besök.

Richard Rönnklint

Lista ut alla gåtor i “Kaktjuvarna i Monsterköping”

Titel: Kaktjuvarna i Monsterköping

Kaktjuvarna i Monsterköping Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 5 år

från 5 år Antal spelare: 1–4 spelare

1–4 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Brädspel.se

Kaktjuvarna i Monsterköping är det andra spelet i serien Exit the Game Kids att bli översatt till svenska. Vuxenversionen av Exit the Game marknadsförs som ett escape room i en låda och går bara att spela en gång eftersom många komponenter förstörs under spelets gång. Barnvarianten har ett lite annat upplägg – kopplingen till klassiska escape rooms är betydligt svagare, och det går att spela flera gånger.

Kakmonstren har lämnat sex olika gåtor efter sig att lösa, vart och ett av en specifik sort: klassiskt pussel, mönsterigenkänning, följa spåret med mera. Gåtorna finns på stora spelkort i sex olika lekar, där du bara använder en per lek varje gång du spelar. Detta gör att det går att spela spelet många gånger utan att få upp samma gåtor, men har du ett barn som vill spela samma spel om och om igen kommer det förr eller senare börja kännas tjatigt.

Löser du gåtorna får du nycklar till kakburkar, och spelet slutat med att du väljer vilka burkar du öppnar; en del av dem innehåller äckliga saker som gamla strumpor, vilket alltid leder till skratt.

Jag spelade Kaktjuvarna i Monsterköping med min sjuåring och hon älskar det, och även lillasyster på tre år kunde hjälpa till med några av gåtorna. Det är ingen text på korten, så när barnen lärt sig reglerna går det att spela utan att en vuxen är med. För större barn är spelet däremot för enkelt.

Jakob Ihfongård

Hitta guldet eller försena gruvan i “Saboteur”

Titel: Saboteur

Saboteur Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 3–10 spelare

3–10 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Brädspel.se

Är du en av gruvarbetarna som hoppas på att hitta guld djupt nere i underjorden, eller en sabotör som får betalt om utgrävningen misslyckas? I Saboteur kan du få prova på båda rollerna. Genom att spela ut tunnelkort ska ni ta ta er från startpunkten till guldet, men innan ni börjar blir alla spelare i hemlighet antingen gruvarbetare eller sabotörer. Som sabotör ska du hindra grävarna från att nå fram till kortet med guldet, men du får inte vara för tydlig för snabbt för då kommer du att bli stoppad.

Saboteur har funnits på svenska länge, men har inte tidigare recenserats i Dagen. Det fungerar i teorin från tre spelare, men är bäst med minst sex: det är inte roligt att vara ensam sabotör. Mer än halva nöjet med spelet är att beskylla varandra för att vara sabotör, så om du inte är bekväm med att lura dina motspelare är Saboteur inte ett spel för dig.

Jakob Ihfongård

Kaotiskt kortspel av klassiskt snitt i “Skull King”

Titel: Skull King

Skull King Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Asmodee Nordics

Skull King är ett fartfyllt sticktagningsspel med pirattema, där spelarna försöker förutsäga hur många stick de kommer att ta varje runda. Med specialkort som pirater, sjöjungfrur och naturligtvis Skull King själv, blir det snabbt kaosartat och underhållande.

Spelet bjuder på mycket skratt och dramatik, särskilt när någon spelar ut ett oväntat kort som vänder hela rundan. Det finns en härlig känsla i att bluffa, chansa och ibland bara hoppas på det bästa. För de som gillar klassiska kortspel men vill ha lite mer action är detta ett kul alternativ.

Det som drar ner betyget något är dock att spelet kan kännas lite för långt – särskilt då det pågår i tio rundor. Poängsystemet är också något krångligt i början och kräver en del inlärning innan det sitter. För vissa kan detta skapa en liten tröskel innan man kommer in i flytet.

Mike Forsman

Lista ut vad dina motståndare kommer att göra i “Mind Up!”

Titel: Mind Up!

Mind Up! Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 3–6 spelare

3–6 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Catch Up Games/Asmodee Nordics

Mind Up! är ett abstrakt kortspel där du under tre rundor ska tjäna så mycket poäng som möjligt. Det gäller att vinna rätt kort från mitten av bordet – beroende på hur uppsättningen ser ut vill du antingen ha samma färg du redan har, eller absolut inte samma färg som du redan har.

Kruxet är att du spelar samtidigt som dina motspelare, och vad de spelar ut påverkar vilket kort du får. Även om du lyckas lista ut vad de är ute efter, vet du inte vilka kort de har på handen, och risken finns alltid att det kort du får inte alls är det du var ute efter.

Fördelen med Mind Up! är att det är väldigt interaktivt utan att vara elakt: det du gör påverkar i högsta grad övriga spelare, men du kan oftast inte medvetet sabba för någon annan. Nackdelen är att mycket i slutändan handlar om slump. Men som ett enkelt kortspel är det ändå rätt trevligt.

Jakob Ihfongård

Fyll brädet först i “Lucky Numbers”

Titel: Lucky Numbers

Lucky Numbers Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 1–4 spelare

1–4 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Brädspel.se

Brädspel.se Regelvideo

I Lucky numbers har varje spelare ett spelbräde med fyra gånger fyra rutor. På bordet ligger uppochnedvända brickor numrerade 1 till 20, lika många av varje siffra som antalet spelare. När det är din tur plockar du en bricka från bordet och lägger den på din bricka. Siffrorna måste läggas i stigande ordning uppifrån och ner och från vänster till höger. I övre hörnet längst till vänster ska det alltså vara så låg siffra som möjligt och i nedre hörnet längst till höger så hög siffra som möjligt. Ju mer brickan fylls, desto svårare blir det att hitta en möjlig position. Först att fylla sin bricka har vunnit.

Lucky numbers är ett spel med en enkel spelidé, men som inbjuder till strategiskt tänkande. När du väljer att byta ut en av dina egna brickor mot den upplockade siffran, hamnar den utbytta brickan med siffersidan uppåt i plockhögen. Det gäller alltså att hela tiden både tänka på vad som blir bäst för din egen del och hur siffrorna kan användas av andra spelare.

Vi har spelat med hela familjen (8 år, 10 år och två vuxna) och alla har uppskattat det. För även om det kräver viss matematisk förmåga och strategiskt tänkande, har det visat sig att barnen har lika stor möjlighet att lyckas som oss vuxna.

Albin Larsson

Sortera kläder snabbast i “Piles!”

Titel: Piles!

Piles! Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–8 spelare

2–8 spelare Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Asmodee Nordics

I Piles! börjar alla spelare med sex högar framför sig, med fyra kort föreställande klädesplagg i varje hög. I mitten av bordet finns fyra till kort. På en given signal vänds de fyra korten i mitten, och nu gäller det att genom att kasta kort från sina högar och plocka från mitten bygga upp sex kompletta set av klädesplagg. Alla spelar samtidigt, och den som är först klar vinner. Men kolla noga innan ni korar segraren, för många set är väldigt lika varandra och det är lätt att se fel på en badrock och en trenchcoat, eller en t-shirt och en polotröja.

Piles! påminner en hel del om spelet Ligretto: snabbt, roligt och mer kaotiskt ju fler spelare som deltar. Under omgången flödar adrenalinet, och till en början känns det troligtvis som att du inte kommer någonstans – men så börjar saker klarna allt eftersom du betar av färdiga set. Varje gång vi spelat har vinsten varit på håret, med minst en annan spelare precis på väg att vinna. Piles! funkar bra för att dra igång en kväll eller som en “återställare” efter något långt och strategiskt spel, men är troligtvis inte något du kommer att spela igen och igen.

Jakob Ihfongård

Lista ut ord genom udda ledtrådar i “Hard To Get”

Titel: Hard To Get

Hard To Get Betyg: 2,5 av 5

2,5 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: 2–12 spelare

2–12 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Brädspel.se

Brädspel.se Regelvideo

Är jultomten mer Göta kanal eller Göta hovrätt? Sådana kluriga frågor får man ställa sig i Hard To Get. För den som har spelat Codenames så kommer spelplanen att kännas igen. Men i stället för att vara två lag som spelar mot varandra så ska detektiverna tillsammans försöka lista ut vilket ord som vittnet tänker på. Till sin hjälp har vittnet ett antal dillemmakort för att beskriva ordet. Hård eller mjuk, söt eller sur, blöt eller torr och så vidare. Det kan verka lätt, men det är svårare än vad man tror. Hur avgör man om brons är mer pasta eller ris? Här gäller det att vara kreativ och tänka utanför boxen!

Vid varje omgång måste detektiverna utesluta minst ett ord innan vittnet tar ett nytt dillemmakort. I den femte och sista omgången ska alla ord utom ett plockas bort. Är rätt ord kvar på spelplanen har ni vunnit.

Hard To Get riktar sig framför allt till vuxna, även om det finns nybörjarkort som passar de något yngre. Spelet är rätt intressant och leder till roliga diskussioner, men det känns inte helt genomtänkt. Till exempel tjänar man ingenting på att utesluta många ord under samma omgång. Tvärtom gör ni det mycket svårare för er senare i spelet när de mest självklara orden är slut. Det, tillsammans med att man snabbt känner sig rätt klar med spelet, drar ned helhetsintrycket och påverkar betyget – även om jag gillar konceptet.

Richard Rönnklint

