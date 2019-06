Tre stjärnor som är öppna med sin kristna tro

Jim Caviezel

År 2004 spelade han Jesus i Mel Gibsons ”The Passion of the Christ”. Han har länge varit tydlig med sin tro. I en intervju med amerikanska Faithwire fick han frågan om hur det är att leva och arbeta som kristen i Hollywood och svarade:

”Det är som att ha vatten överallt omkring dig, men ändå ingenting att dricka. Du vet att om du går ut i havet och dricker av saltvattnet så dör du.”

Denzel Washington

Hyllade och rutinerade skådespelaren Denzel Washington hörs allt oftare tala om sin tro på Jesus. I en intervju med Access Hollywood berättade han om hur han som ung fick ett profetiskt tilltal från en kvinna som sa att han skulle nå ut med det kristna budskapet till miljoner människor.

”Hon sa: Unge man, du kommer att resa över hela världen och tala och predika till miljoner människor”.

Christianity Today har också rapporterat om hur Denzel Washington läser Bibeln varje dag, väljer roller som han kan stå för och är medlem i församlingen West Angeles Church of God in Christ i Los Angeles.

Carrie Underwood

Framgångsrika countrystjärnan och femfaldiga grammyvinnaren Carrie Underwood har skrivit flera låtar med tydligt kristen text som exempelvis ”Jesus, Take The Wheel” och “Something in the Water.” Hon gjorde även skådespelardebut i vittnesbördsfimen ”Soul Surfer” och konstaterade då:

”Det är lätt att tro när saker funkar bra och du är på toppen av världen ... Men den här filmen handlar om att tro när krisen kommer och hur man hanterar det.”