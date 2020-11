De är nominerade till Årets opinionsbildare 2020

Alla Dagenläsare har under hösten haft chansen att komma in med nomineringar. Juryn som består av Dagens opinionsredaktion, har valt ut tre slutkandidater som vi får möta under Dagengalan i ett samtal om kristen opinionsbildning, och om deras hjärtefrågor.

De har en sak gemensamt: De är brinnande personer som utan att förtröttas arbetar för att väcka opinion, inte för egen vinning utan för att åstadkomma förändringar på viktiga samhälls­områden.

Under 2020 har de var och en på olika sätt lyckats nå ut med sitt budskap i och utanför kyrkans värld. De är alla värda att uppmärksammas även om bara en av dem kommer tilldelas priset, 10 000 kronor att använda till det ändamål pristagaren själv väljer.

Årets slutkandidater är Sebastian Stakset, Antje Jackelén och Yngve Gustafson.

Sebastian Stakset

För att han outtröttligt sprider evangelium samtidigt som han omsätter det i praktiken i ett engagemang för utsatta människor, inte minst för unga med psykisk ohälsa.

Sebastian Stakset, artist, författare och evangelist (MONIKA MANOWSKA)

Sebastian Stakset, född 1985 i Skarpnäck är för många svenskar känd som rappare, men också som författare och evangelist. Sebastian Staksets livsomvälvande omvändelse efter ett liv i droger och fängelsevistelser har han berättat om i tv, radio och i sin bok “Bara ljuset kan besegra mörkret”. Hans hjärta för att berätta om Jesus har nått ut till många, nu också i hans podcast “Helt ärligt”. Efter en upplevelse i samband med ett besök i förintelselägret i Auschwitz och en annan när han gick en skola för evangelister fick Sebastian en maning att starta en organisation, Heart of evangelism, för att tydligare kunna sprida evangelium i Sverige. Han har också outtröttligt arbetat för att hjälpa och på många sätt belysa utsatta människors situation och psykiska ohälsa i en tid då allt fler är drabbade.

Antje Jackelén

För att hon kraftfullt argumenterar för alla barns rätt till tro och mot kränkningar av kristna elever i svenska skolor.

Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan (Pontus Lundahl/TT/TT NYHETSBYRÅN)

Antje Jackelén föddes 1955 i Herdecke i Nordrhein-Westfalen i dåvarande Västtyskland. Sedan 2014 är hon Svenska kyrkans ärkebiskop. I den rollen har hon på många sätt talat om kristen tro och opinionsbildat för en flyktingvänlig politik och för att uppmärksamma kristna elever som i skolan behandlas kränkande av lärare eller andra elever. Antje Jackelén har gjort sig känd för att nå långt utanför sitt eget samfunds kyrkväggar och vänder sig till forskare, filosofer och ministrar för att tala om kristen tro, bland annat i sin egen podcast. I bland annat morgonsoffor och uppmärksammade debattartiklar i de största dagstidningarna har ärkebiskopen övertygande argumenterat för barns rätt till tro i en tid då allt fler ifrågasätter religionsfriheten.

Yngve Gustafson

För att han med utgångspunkt i det okränkbara människovärdet outtröttligt sätter ljuset på rätten för äldre att få god omsorg och adekvat sjukvård även under coronapandemin.

Yngve Gustafson STOCKHOLM 20160817 SVT presenterar höstens program. Ann-Sofi Holm Danielsson och Yngve Gustafson medverkar i "Sveriges bästa hemtjänst" Foto: Izabelle Nordfjell / TT / kod 11460 (Izabelle Nordfjell/TT/TT NYHETSBYRÅN)

Yngve Gustafson är född 1949, läkare och professor i geriatrik vid Umeå universitet. Han blev känd för en större allmänhet genom sin medverkan i SVT:s serier “Sveriges bästa äldreboende” och “Sveriges bästa hemtjänst”. I somras var han en av Sveriges radios sommarpratare. Yngve Gustafsons engagemang för att äldre, inte minst sådana som lever med en demenssjukdom, ska få en god och värdig vård är mångårigt. När coronapandemin bröt ut var han en av dem som först och kraftfullast slog larm om behovet av att sätta in botande insatser också för äldre i stället för att hänföra dem till palliativ vård, ofta utan fysisk undersökning av läkare. Yngve Gustafson är engagerad i Svenska kyrkan och arbetar för att också kyrkorna ska ta sitt ansvar för att ge äldre ett gott liv. “Jag har hört många äldre som frågar varför kyrkan har övergivit dem. Det gör ont i själen att höra,” sa han när han intervjuades i Dagen i juni i år.