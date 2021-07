Sveriges problem är inte att föräldrar vill ta hand om sina barn

Frida Park: Föräldraledighet är för många ensamstående enda sättet att lösa barnomsorgen under långa sommarlov. (Natanael Gindemo)

Det är bekymmersamt att pandemin gjort att vårdpersonalen är slutkörd och under alltför korta semestrar har svårt att få tillräcklig återhämtning. Det borde ligga i allas intresse att se till att de som slitit på pandemins slagfält får vila. Ändå lämnas jag med en fadd eftersmak efter att ha läst läkaren Kajsa Dovstads ledare i Expressen (30/6) där hon, återigen, ger sig på småbarnsföräldrar som tar några dagar extra i samband med semestern genom att ta ut föräldraledigt. Vet Dovstad om att många dagmammor, fritids och förskolor stänger under sommarveckorna? Föräldraledighet är för många ensamstående enda sättet att lösa barnomsorgen under långa sommarlov.

Nu är det inget nytt att Dovstad, som skrivit en rapport om detta för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro, är starkt kritisk till skattefinansierad föräldraledighet, eller “lattemorsor” som hon tycker om att kalla dem. Det finns väsentligen bättre ändar att börja i för den som vill krympa staten och sänka skatterna till ett minimum.

Dovstad kallar det för “skattesubventionerat familjemys” och ondgör sig över att de kvarlämnade vårdkollegorna får slita än hårdare. Fast bemanningsproblemen löses bäst genom att arbeta långsiktigt för att göra vårdsektorn till en attraktiv arbetsplats, inte genom att skuldbelägga trötta kollegor som inte bara slitit hårt under pandemin utan också tvingats låta barnen betala ett högt pris, inte minst i oro, medan de räddat liv i en global kris. Sveriges problem är inte att föräldrar vill tillbringa för mycket tid med sina barn, Kajsa Dovstad. Snarare tvärtom.