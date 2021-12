Inte farligt att mäta dopsiffror - men tro inte att de visar hela sanningen

Kristenheten som helhet, varje kristen gemenskap och varenda enskild kristen har en uppgift, viktigare än allt annat. Den är given oss av Kyrkans herre själv, Jesus Kristus, som manar oss att gå ut till alla folk och sprida det glada budskapet. Metoderna för att organisera sig och nå ut på bästa sätt har växlat under seklernas gång. Kristenheten har lärt av det omgivande samhället och dragit nytta av erfarenheter som andra gjort.

Om anpassning och förädling ägt rum kan resultatet bli konstruktivt och meningsfullt. Men när en överdriven beundran slår över i imitation är risken stor för det motsatta, att Kyrkan i iver att visa sig modern och lyhörd för trender när det gäller ledarskap och organisation frivilligt tar på sig en tvångströja som hämmar och leder fel.

Att styra genom att sätta upp kvantifierbara mål och följa upp hur väl man har lyckats genom att mäta och räkna är ingen nyhet i företagsvärlden. När metoden anammades av den offentliga sektorn fick den benämningen New Public Management. Räknenissarna gjorde entré. Deras kompetens låg inte i att de var experter på respektive sakområde utan att de behärskade en teknik som kunde tillämpas oavsett sektor.

I bästa fall har man hittat bättre och mer rationella sätt att arbeta genom att få svart på vitt om vad som fungerar mindre bra. I värsta fall har själva arbetet med att åstadkomma sifferkolumnerna blivit så betungande att det tagit energi och kraft från de egentliga arbetsuppgifterna. Och när kvantitativa mål har satts upp kan de förvisso sporra men också leda till nedstämdhet när de inte uppnås, även om det beror på omständigheter som ligger utanför den egna kontrollen.

All statistik oavsett område måste analyseras utifrån två variabler, de som brukar kallas reliabilitet respektive validitet. Reliabilitet: Går det att lita på siffrorna? Har de insamlats och redovisats korrekt? Validitet: Mäter siffrorna verkligen det vi vill mäta? Ger de svaren på rätt fråga? Det är lätt att inse att validiteten är ett mer komplicerat och djupare problem än reliabiliteten. Aldrig så exakta siffror är utan värde om de leder till felaktiga slutsatser.

Det är en viktig aspekt generellt sett och alldeles särskilt när kristna sammanhang är inne och nosar på New Public Management, eller till och med anammar företeelsen med hull och hår. Det ligger inget ont i att följa utvecklingen i siffror, vare sig det handlar om medlemmar, gudstjänstbesökare, dop eller deltagare i barnverksamheten.

Det är om man inbillar sig att de kurvor som blir resultatet visar hela, eller ens väsentliga delar av, sanningen som risken är stor att man hamnar snett.

Fundera mer över om resultatet svarar på rätt frågor än om siffrorna är korrekta ned till minsta decimal — Elisabeth Sandlund

Ett konkret exempel: I Svenska kyrkan räknas söndag in och söndag ut antalet gudstjänstdeltagare. Från och med årsskiftet ska detta, som framgår av dagens Dokument, ske fortlöpande, mer eller mindre i realtid, i en särskild app. Den statistik som blir resultatet är viktig, om än nedslående eftersom kurvan sedan många år tillbaka lutar åt fel håll.

Men vem för bok över hur många som söker upp ett kyrkorum när det inte är gudstjänst, ja i själva verket just därför att det inte pågår någon aktivitet, för att i ensamhet och stillhet andas in Guds närvaro? Vem sammanställer besökssiffrorna på kristna sajter på nätet och lägger samman dem med alla som under pandemin tagit för vana att följa gudstjänster på mobilen, surfplattan eller datorn utan att göra något väsen av sig? Vem mäter och räknar dem som, kanske för första gången på många år, tar fram bibeln ur bokhyllan och börjar bläddra därför att något som sas i den predikan man på så sätt fick del av väckte nyfikenhet?

Alla dessa tre företeelser är exempel på att det under den otvetydiga avkristningen döljer sig en annan trend som går i motsatt riktning. Det finns en längtan, som sannolikt har ökat på grund av de påfrestningar som pandemin fört med sig. Människor i alla åldrar och med vitt skild bakgrund söker sig till den kristna tron för att få svar på sina och mänsklighetens stora frågor. De beter sig inte alltid – snarare sällan – på det sätt som vi i kyrkorna förväntar oss och skulle föredra. Och, vilket är poängen i detta sammanhang, inte på ett sätt som går att mäta.

Om vi stirrar oss blinda på sådant som kan fångas av siffror är risken stor att vi missar det som ligger vid sidan av, det som är det riktigt viktiga, det som utgör de oansenliga senapskorn som kan växa upp till ett mäktigt träd där himlens fåglar kan bygga bo.

Mät och räkna i kyrkorna – men gör det med måtta. Fundera mer över om resultatet svarar på rätt frågor än om siffrorna är korrekta ned till minsta decimal. Och var försiktig med att sätta upp kvantitativa mål, alldeles särskilt för sådant som faktiskt är Guds verk mer än människors.

