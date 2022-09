Självklar efterträdare saknas efter Annie Lööf

Kommentar: Inte oväntat att C-ledaren lämnar partiledarposten - blev en av valets stora förlorare.

Att centerledaren Annie Lööf kastar in handduken och lämnar partiledarposten efter elva år är inte oväntat. Snarare har det legat i luften efter att partiet blev en av valets stora förlorare med ett tapp på mer än 20 procent. Chocken att ha varit måltavla för en mördare, ute efter att skada hela det svenska samhället, under Almedalsveckan har också, säger hon själv, spelat in.

Centerpartiets strategi under valrörelsen har inte varit orimlig alls. Att bestämt – envetet, menar nog kritikerna – hålla fast vid att Sverigedemokraterna inte ska få inflytande över regeringspolitiken fanns i teorin goda möjligheter att locka till sig allmänborgerliga väljare som ogillade det vägval som först Moderaterna och Kristdemokraterna och sedan även Liberalerna gjorde. Annie Lööfs mål var att bli ett ankare i mitten med deklarerat stöd åt vänster men med dörren öppen mot de forna allianspartierna – om de skulle besluta att klippa banden med Sverigedemokraterna.

Det fanns säkert inte så få väljare som resonerade som Lööf, som kanske aldrig tidigare lagt sin röst på C men som inte ansåg sig ha något annat val. Sådana röster har hörts under valrörelsen, inte minst i de kristna sammanhang där det finns en oro över KD:s utveckling. Men de väljarna var inte tillräckligt många för att uppväga dem som inte längre känner sig hemma i ett parti som vacklat mellan att som traditionen bjuder vara landsbygdens främsta förespråkare och att i stället hitta sina supportrar i storstäderna. Eller som motsatte sig att Lööf redan före valet lovade att stödja Magdalena Andersson som statsminister.

Vad händer nu? Någon uppenbar kronprins eller -prinsessa verkar inte vänta i kulisserna. Inte så få ledande centerpartister har av olika skäl lämnat politiken. Dit hör Anders W Jonsson, som vikarierade för Annie Lööf när hon var föräldraledig, och den tidigare ekonomisk-politiske talespersonen Emil Källström. Men det finns åtskilliga namn att välja mellan och så snart centerpartisterna har slickat de värsta såren lär processen sätta i gång med sikte på ett beslut på en partistämma så snart som möjligt.

