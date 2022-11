FIFA:s dubbelmoral kring det moderna slaveriet

Många gästarbetare har omkommit under tio års arbete inför herrarnas fotbolls-VM i Qatar

VM i Qatar invigdes under söndagen med FIFA-presidenten Gianni Infantino sittande mellan den saudiske kronprinsen och emiren Sheikh Tamim Bin Hamad. Dagen innan höll Infantino en presskonferens i Doha med en timmes monolog där Europa anklagades för dubbelmoral.

Under tiden sörjer 2 100 familjer i Nepal sina döda söner som omkommit under bygget av de åtta arenorna och den nya tunnelbanan som ska transportera alla besökare. Brittiska The Guardian skriver att det är 6 500 gästarbetare som fått sätta livet till sedan Qatar fick VM för tio år sedan, som Dagen tidigare skrivit om på ledarplats. De två miljoner gästarbetarna utgör över 90 procent av Gulfstatens invånare och befolkningen ökade dramatiskt sedan den blev tilldelad herrfotbollens VM 2022.

Norska fotbollsförbundets ordförande, Lise Klaveness, kritiserar FIFA-presidenten för att ha infört en policy att mänskliga rättigheter ska vara ett kriterium i ansökningsprocesser och att han sedan reviderar sina egna reformer. Klavness har rätt i att det blir en dubbelmoral att reducera den rimliga och konkreta kritiken mot Qatar.

Slaveriet i formell mening upphävdes redan på 1800-talet i stora delar av världen. I dag ser vi olika typer av slaveri i modern tappning genom bland annat tvångsarbete, barnarbete, barnsoldater och människohandel. Även gästarbetarna i Qatar lever under modernt slaveri. Allt för fotbollen?

[ Frida Park: Hur många ska behöva sätta livet till i fotbollens namn? ]