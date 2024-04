Malmö, låt oss slippa skämmas – stoppa antisemitismen

Kommentar: Pro-palestinier demonstration 30 000 deltagare borde oroa

Med mindre än två veckor kvar till Eurovision Song Contest i Malmö har feststämningen hittills uteblivit i rikets tredje största stad. I stället präglas staden är en allt mer upptrissad stämning där pro-palestinska demonstrationer och antisemitiska slagord viner i den aprilkalla luften. Den israeliska delegationen har uppmanats att inte lämna sina hotellrum.

Malmö har under lång tid varit en oroshärd när det kommer till antisemitism. Politiken, inte minst den tidigare långvarige kommunstyrelseordföranden Illmar Repalu (S), har underlåtit att lösa situationen. I stället har judehatet i vissa grupper växt för varje år med konsekvens att den judiska minoriteten upplevt sig allt mer trängd.

När pro-palestinier planerar inför Eurovision är det med en målbild på 30 000 demonstranter från både Sverige och annorstädes. Detta borde oroa.

Vi vet att tidigare demonstrationer har skanderat slagord till förmån för folkmord av judar och hat mot israeler. Vad en uppiskad antisionistisk folksamling kan ta sig för har historien vid flera tillfällen visat med all tragisk tydlighet. Polisen, kommunen och arrangörerna har ett ansvar att under Eurovision garantera trygghet och säkerhet för alla som vistas på svensk mark. Och i det längre perspektivet behöver antisemitismen markeras emot och tryckas tillbaka med samhällets fulla kraft. De antijudiska slagorden är lika oacceptabla 2024 som de var under 1930-talet.

