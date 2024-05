Låt dig inte luras av Kinas farliga propaganda

Lennarth Hambre: Om man står upp mot staten dras övervakningssnaran åt ytterligare

När Johan Sanqiuang Cao gick in i Kina från Myanmar i mars 2017, väntade kinesiska tjänstemän på att anhålla honom. Den 64-åriga pastorn hade under många år startat skolor, rehabilitering mot droger och förmedlat medicin och tagit in biblar till lokala kristna. Han dömdes av rätten i Yunnan till sju års fängelse för att illegalt ha fört in varor i landet. Med amerikanskt medborgarskap hade han samtidigt valt att behålla sitt kinesiska pass så att han kunde vända tillbaka till Kina för kristen tjänst.

Som fånge spred han evangeliet, flyttades till fängelset i Kunming och blev förbjuden att samtala med andra fångar. Han ägnade sin tid åt att be och sjunga kristna sånger. Sedan han blivit frigiven har Cao noterat att många pastorer är arresterade och det finns en allmän förföljelse av landets husförsamlingar.

Kina är ett övervakningssamhälle där staten ofta vet mer om invånarna än de själva. Övervakningen sker överallt – med hjälp av ansiktsigenkänning, datainsamling och ett poängsystem där man får eller förlorar poäng enligt hur väl man sköter sig. Om man försöker stå upp mot staten dras övervakningssnaran åt ytterligare.

Risken i väst är att vi bländas av den ekonomiska utveckling som sker i Kina. Kinesiska varor vältrar in över Europa och USA. Appar som tiktok kopplade till försäljningsappar som temu och shein, där gemenskap byggs genom shopping. Dessutom stimulerar staten produktion och subventionerad försäljning av elbilar. Den ekonomiska framgången är meningslös så länge en destruktiv människosyn, förföljelse av oliktänkande och värderingar av stark kontroll med kommunistisk ideologi består.

Allt sedan Maos dagar då förföljda ledare flydde för sina liv till Taiwan efter andra världskriget har spänningarna bestått mellan fastlandskina och Taiwan. Kina har dessutom skruvat åt kontrollen i Hongkong. Under devisen ”ett land två system” skulle Hongkong få behålla stora delar av sin frihet. Nu har regeringen i Kina röstat igenom lagstiftning med syfte att ta ett allt starkare grepp över staden för att kväsa all regimkritik. Det tredje och kanske mest skrämmande exemplet på Kinas brist på mänskliga fri och -rättigheter är synen på och hanteringen av folkgruppen Uigurerna. Den uiguriska minoriteten i västra Kina utsätts för ett systematiskt förtryck. Uigurerna beskylls för att vara terrorister och minst en miljon uigurer är internerade i så kallade omskolningsläger.

Open doors skriver: ”De senaste fem åren har förtrycket mot kristna ökat successivt och det blir allt svårare för kristna i Kina att leva ut sin tro: digital förföljelse, skärpt kontroll över godkända kyrkor och allt fler husförsamlingar tvingas stänga”. Noteringen ligger helt i linje med pastor Caos personliga erfarenheter. Alla vi som nås av ständig påverkan från propagandan av socialistisk marknadsekonomi behöver bli mer kritiskt granskande, inta en avvisande politisk hållning och göra förbönen för utsatta människor till vår ständiga följeslagare.

