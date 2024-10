Nu har Wao church ett avgörande vägval framför sig

Frida Park: Granskning visar att församlingen måste göra upp med övertoner och destruktiva strukturer

Expressens granskning av We are one church (Wao church), före detta Södermalmskyrkan, i Stockholm, känns som ett eko från mediers rapportering om tidiga Livets ord på 1980-talet eller Stockholm Karisma center kring millennieskiftet. Det bör väcka till eftertanke – på flera sätt. Övertoner, oförsiktighet med människor – särskilt unga – och teologi och kultur som gränsar till manipulation är signaler som varje sund församling bör vara uppmärksam på. Det är inte konstigt att den tillfrågade experten utifrån berättelserna från Wao church varnar för sektliknande tendenser.

Som församling har Wao church valt att stå utanför samfundsgemenskap. Det innebär att kristenheten inte har samma möjlighet till samverkan och insyn. När så är fallet är det än viktigare att nödvändiga strukturer och funktioner för visselblåsare finns på plats.

Wao church stora fokus på tillväxtmodell och siffror har en inbyggd nackdel: människor riskerar att komma i andra hand. Svaren på kritiken från församlingen om alltför snabb tillväxt och behov av utbildning är måhända en delförklaring. Men det håller inte som ursäkt. Och precis som för andra församlingar kan det finnas fler viktiga områden att ta itu med. I alla rörelser uppstår en kultur, en som kan bli problematisk och toxisk om inte reflektion, öppenhet och maktdelning medvetet prioriteras.

Det finns ibland en tendens hos medier att vara misstänksam mot allt som har med entusiastisk kristendom att göra. — Frida Park

Med det sagt finns det ibland en tendens hos medier att vara misstänksam mot allt som har med entusiastisk kristendom att göra. Att en församling, som till exempel Wao church, når många, unga och i utanförskapsområden därtill, och har en gemenskap där man uttrycker värme genom att till exempel kramas som hälsning, är inte entydigt med att ett sammanhang är osunt. Osvenskt, möjligen, men å andra sidan ses svenskar rätt ofta som lite kyliga och avståndstagande av personer från andra kulturer. Inte heller behöver en församlings stora fokus på lovsång eller stor tillströmning av många människor något vara alarmerande i sig. Vad som är vad och vad som de facto är tecken på osunda och problematiska inslag kräver en djupare analys än vad som nu framkommit.

Tyvärr har vissa församlingar där man predikar ett entusiastiskt evangelium misslyckats kapitalt med att göra resan från barnsjukdomar till visliga erfarenheter - och människoliv har slagits i spillror. Andra, precis lika karismatiska och växande, har förmått göra en annan resa. Här har Wao church ett vägval att göra.

När medier granskar kan det finnas en instinkt hos kyrkor att känna sig missförstådda eller orättvist skildrade. Då finns det en uppenbar risk att människors viktiga berättelser inte tas till vara. Vill We are one church lyssna till berättelserna, syna tillkortakommanden, göra upp med övertoner och se över om strategier kan ha allvarliga baksidor, eller kommer man slå ifrån sig kritiken? Det senare vore i så fall en varningssignal. En skarp sådan.

