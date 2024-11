En radikaliserad Palestinarörelse är farlig

Steven Crosson: Samhället har inte råd att stå passivt när våldet blir vardag.

Under ett halvårs tid har Vasaparken i centrala Göteborg ockuperats av en grupp Palestinademonstranter. Dessa har demonstrerat mot kriget i Gaza och till förmån för de civila palestinier som dött i kriget mellan Israel och Hamas. Men sättet på vilket demonstrationen ägt rum har skett till stort missnöje till boende i området. Det har stökats ner. Det har eldats. Tält, bråte och skräp. Flera förbipasserande har skakat på sina huvuden åt den sanitära oangelägenheten. Något tillstånd har aldrig sökts för demonstrationen.

Göteborgs kommun, som äger marken, har dock tagit det hela med ro. I stället för att avhysa ockupanterna har man inget gjort åt den olovliga campingplatsen. När så Liberalerna i Göteborg ansökte om tillstånd för en egen demonstration på platsen avvisades så ockupanterna under torsdagen och fredagen, under mycket stök och buller.

Palestinademonstranternas aktivitet är dock som bekant geografiskt spridda över stora delar av landet. En kort, men långt ifrån allomfattande, återblick kan vara på sin plats:

Redan dagen efter Hamas terrorattack den 7e oktober förra året firades det friskt på gator i bland annat i Rosengård i Malmö. Därefter tog organiserade demonstrationer fart som har marscherat fram genom de flesta svenska städer. I dessa har det skanderats diverse olika antisemitiska och judehatande slagord som ”from the river to the sea”. Universitetsområden över hela landet har ockuperats med konsekvens att många judiska studenter känt sig oroliga för sin egen säkerhet.

Demonstranter har gjort sitt bästa för att störa ut demokratin genom att bland annat skrika och skräna på dialogmöten mellan folkvalda och väljare. — Steven Crosson

Demonstranter har också gjort sitt bästa för att störa ut demokratin genom att bland annat skrika och skräna på dialogmöten mellan folkvalda och väljare. En Palestinaaktivist kastade föremål in ett föremål i riksdagssalen – något som gjorde att arbetet i riksdagen kort fick avbrytas. Senast i veckan gav sig några demonstranter på en av Liberalernas partilokaler. En attack inte bara på ett parti utan på hela demokratin.

Demonstrationsrörelsen mot kriget som Israel för mot Hamas och Hisbollah är bred. Däri ryms allt ifrån de som drivs av en genuin fredslängtan och empati med de civila som skadas och dör till våldsamma, antisemitiska krafter. Dessvärre visar den senaste tidens händelser, något som också Doku sett genom sin granskning av rörelsen, att stora delar av Palestinarörelsen radikaliseras.

Fredliga och ordnade demonstrationer är naturligtvis en viktig del av ett demokratiskt samtal. Visst kan man demonstrera, exempelvis mot krig och för fred. Men det som händer nu är att minoriteter hotas, demokratin skadas och antisemitiska slagord blir en naturlig del av gatubilden. Det är inte att fredligt och respektfullt värna demokratin eller varandra. Det är att bryta ner förtroligheten och tilltron i samhället. Det är farligt.

Det olovliga lägret i Göteborg är rivet men radikaliseringen tycks fortsätta runt omkring i Sverige, Europa och i världen med ökad styrka. Samhället har inte råd att stå passivt när så sker.

