Donald Trump deltar i manifestation mot abort

Det är 47:e året som "March for life" arrangeras och uppemot 100 000 personer väntas komma för att manifestera att de är för livet och emot abort.

Vad som kommer att ge denna manifestation extra uppmärksamhet är att USA:s president Donald Trump kommer att delta.

Första gången

"Vi ses på fredag ... Stora publik", twittrade presidenten ut nyligen och lade samtidigt upp en film på förra årets manifestation, full av personer som glatt berättade varför de stod upp för livet även för de ofödda.

Donald Trump har tidigare talat via en videolänk, men i år är det första gången han själv är på plats för att delta i manifestationen. Tidigare har hans vicepresident Mike Pence talat under "March for life", vilket tydligt visar var den nuvarande administrationen står i frågan om aborter.

Fråga i valrörelsen

Donald Trump satte ner foten redan innan han blev vald till president med löften om att tillsätta konservativa domare i Högsta domstolen, med uttalat syfte att riva upp prejudikatet från 1974 som tillåter aborter i USA, ett rättsfall känt under Roe vs Wade.

Den juridiska kampen om aborter har pekats ut som en av de viktigaste orsakerna till att så många kristna väljare röstade på Donald Trump, och hans närvaro på ett stort prolife-arrangemang pekas ut som strategiskt viktigt för att nå ut till den evangelikala rörelsen och andra mer konservativa kristna väljare, inte minst katoliker.

Stor politisk fråga

Abortfrågan är en stor politisk fråga i USA med kraftiga röster både för och emot. Det är lätt att konstatera att situationen där är helt annorlunda än den debatt som förs i Sverige. De åsikter som Donald Trump och Mike Pence saluför är åsikter som en svensk politiker skulle bli kölhalad för.

Strid om formuleringar

Synen på aborter är också en strid om formuleringar, där prolife-rörelsen gärna använder positivt värdeladdade ord som att de marscherar för livet, medan motståndarna hellre formulerar deras kamp som abortmotstånd.

Att svenska medier nästan konsekvent beskriver "March for life" som en antiabortmarsch, inte en manifestation för livet, återspeglar mycket väl svenskarnas syn på arrangemanget.