Hockeystjärnan ger Gud äran

1967 utökades NHL med fem lag, utöver de Original Six, de sex lag som grundade ligan. Numera slåss 31 lag om Stanley Cup-titeln.

När världens bästa hockeyliga listar de fem bästa spelarna på varje position fram till i dag hamnar en 48-årig tjeck i tidernas allra bästa femma.

Bättre än Lafleur

Före namn som Guy Lafleur, Jari Kurri, Pavel Bure och Gordie Howe, skriver pensburgh.com.

"Jag vill inte skryta. Jag vet mycket väl att stolthet går före fall. Jag inser att utan Gud, mina föräldrar och människor som hjälpt mig, skulle jag aldrig kunnat göra någonting," skriver Jaromir Jagr på Instagram.

Jagr är kristen ortodox och blev döpt 2001 av den ortodoxe ärkebiskopen i Prag. Men först när han några år senare spelade i ryska KHL-ligan blev han öppen med sin tro.

Stolt över sin tro

I en intervju för några år sedan i Philadelphia Daily News förklarar han varför:

– I Ryssland lärde jag mig att inte skämmas för min tro. Ingen gömmer sig där, ingen tittar på dig som om du vore galen, säger han.

Under 28 säsonger i NHL vann han bland annat två Stanley Cup, båda med Pittsburgh Penguins, och poängligan fem gånger. Dessutom blev det två VM-guld och ett OS-guld med Tjeckien.

Alltid nummer 68

Jagr är känd för att han under i stort sett hela sin karriär hade nummer 68 på ryggen. Detta som en hyllning till alla de som miste livet under Pragvåren 1968 när sovjetiska stridsvagnar rullade in i Prag för att kväsa den frihetslängtan som fanns.

Han avslutar sitt inlägg på Instagram med att tacka för utmärkelsen som den bäste högerforwarden i NHL: "Tack, jag uppskattar det verkligen".

