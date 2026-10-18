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Kammarrätten nekade prövning: inga bidrag till eritreansk kyrka

Eritreanska ortodoxa kyrkan överklagar det nya beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen • Får behålla 1,5 miljoner kronor i utbetalade medel

Sankta Maria kyrka i Högdalen, Stockholm, tillhör Eritreanska ortodoxa kyrkan i Sverige.
Eva Janzon Reporter
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Eritreansk-ortodoxa tewahdokyrkan i Sverige har inte rätt till statsbidrag. Beslutet från förvaltningsrätten står tills vidare fast, sedan kammarrätten nekat prövningstillstånd. Men samfundet ger sig inte.

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