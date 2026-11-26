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Kristen dejtingsajt får böter för sina uppgifter om religionstillhörighet
Får betala 145 000 kronor för att ha spridit uppgifter utan tillstånd
Dejtingsajten KristenDate ska olovligen ha spridit uppgifter om användares religionstillhörighet och sexuella läggning, enligt en norsk myndighet som nu bötfäller företaget som driver sajten.
Dagen
Företaget Social Garden får böta 145 000 kronor för att på sina kristna dejtingsajter spridit information om användarnas religiösa tillhörighet och sexuella läggning.