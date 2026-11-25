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Kyrkorna vid klimattoppmötet - "Jesus hade nog kastat ut en hel del"
Ärkebiskopens dagliga bön uppskattades av svenska förhandlarna, berättar klimatexpert Margareta Koltain
Svenska kyrkans delegation vid COP31 i Turkiet. Från vänster Anton Alsander, senior rådgivare för klimatet , nationell nivå, biskop Karin Johannesson, Uppsala stift,
Margareta Koltai, senior rådgivare klimaträttvisa, Act Svenska kyrkan.
Act Svenska kyrkan
Inget slutdokument. Oljeländerna fick dominera och kravet på konsensusbeslut blockerade möjligheterna till framsteg. Ändå behövs FN:s klimattoppmöten, menar Act Svenska kyrkans klimatexpert.