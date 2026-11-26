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Prästen Birgitta Ed kräver att få veta vad hon anklagas för
Berättar om stress och obehag i ett brev riktat till domkapitlet i Strängnäs
Birgitta Ed har i flera månaders tid levt i ovisshet, då de många anmälningarna som kommit in mot henne fortfarande är obesvarade av domkapitlet i Strängnäs stift.
Natanael Gindemo
Prästen Birgitta Eds ärende drar ut på tiden. Nu har hon själv skrivit till domkapitlet i Strängnäs stift för att kräva att få insyn i det pågående ärendet, bland annat för att få veta vad hon anklagas för.