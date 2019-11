Magnus Betnér spelar Gud i ny komedi

"Men Gud!" heter föreställningen som ska ha premiär på Göta Leijon i Stockholm i februari, och som senare ska ge sig ut på Sverigeturné. Den buttre komikern Magnus Betnér har fått rollen som Gud Fader själv.

I rollerna som ärkeängeln Gabriel och ärkeängeln MIKAELA ses två andra komiker: Jesper Sjöberg och Johanna Lazcano.

"Gud förkroppsligad av Magnus Betnér, lika osannolikt som självklart", kommenterar regissören Rikard Bergqvist i ett pressmeddelande.

Pjäsen med originaltiteln "An Act of God" är skriven av David Javerbaum har tidigare spelats för utsålda hus i New York och London. Den har översatts till svenska av John E Thelin, som tidigare bland annat gjort svenska översättningar till "The Simpsons".