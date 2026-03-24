Malmö pastorats lägenhetsprojekt kräver oväntat nya miljoner: ”Kommer inte få tillbaka pengarna”

Under hösten 2024 bildade kyrkorådet i Malmö pastorat ett fastighetsbolag för att bygga om församlingshuset i närheten av S:t Petri kyrka till hyreslägenheter. David Borg

Kyrkorådet i Malmö pastorat hade inte räknat med att en ombyggnation på medeltida mark skulle kräva dyra arkeologiska utgrävningar, enligt uppgifter till Dagen.

Pastoratet, som återkommande dragits med svåra likviditetsproblem, behöver nu oväntat lägga tolv miljoner kronor på projektet att bygga om ett gammalt församlingshus till hyreslägenheter.