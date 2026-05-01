Kyrka håller öppet mitt i natten för att visa Sverigematch i fotbolls-VM
Klockan 4.00 på natten blir det storbildsskärm inne i Harplinge kyrka utanför Halmstad – ”en okristlig tid” erkänner kyrkoherde Peder Jarnvall
Harplinge kyrka utanför Halmstad öppnar kyrksalen för nattlig storbildsvisning när Sverige möter Tunisien i fotbolls-VM.
Jonas Ekströmer/TT & Ingemar Isaksson/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
Den 15 juni smäller det. Sverige möter Tunisien i första matchen i fotbolls-VM, och för den som vill ha sällskap mitt i natten så går det att ta sig till Harplinge kyrka, som visar matchen på storbildsskärm.