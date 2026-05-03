Mel Gibson har filmat klart två nya Jesus-filmer
Avslutades till applåder vid en strand i södra Italien • Uppföljarna till ”Passion of the Christ” släpps våren 2027
Mel Gibson, här på en bild från 2027, har just avslutat filmningen av uppföljaren till ”The Passion of the Christ” i Italien.
I fredags avslutade Mel Gibson filmningen av sin uppföljare till ”Passion of the Christ”. Det skedde vid havet i södra Italien, och firades med tal från den finske Jesus-skådisen Jaakko Ohtonen och applåder från hela filmteamet.