Påvens drag: gör tidigare papperslös flykting till biskop i USA
Evelio Menjivar-Ayala smugglades in i USA i bagageutrymmet på en bil
Evelio Menjivar-Ayala, då hjälpbiskop i stiftet Wheeling-Charleston i West Virginia i USA, på kyrktrappan vid en manifestation under världsdagen för migranter och flyktingar i höstas.
Evelio Menjivar-Ayala är uttalat kritisk till USA:s migrationspolitik. Men Katolska kyrkans nyaste biskop har också egna erfarenheter av flykt: som tonåring smugglades han in i USA för undkomma inbördeskriget i El Salvador.