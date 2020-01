Pingst i Sverige är en del av en överenskommelse ihop med övriga frikyrkosamfund om att till år 2025 plantera fler nya församlingar än frikyrkorna lägger ner.

– Det är ett djärvt mål, förklarade Nicklas Mörling, ansvarig för församlingsarbetet hos Pingst när han presenterade elva nya församlingar.

Pingst har sagt sig vilja starta 30 nya kyrkor på tre år med hjälp av stöd från USA. Och efter två år är man nu uppe i 23 församlingsplanteringar. Tolv nya grupper presenterades vid Pingst pastor redan förra året.

Nicklas Mörling beskrev Pingst som en tidig församlingsplanterarrörelse som efter 70 år nu kommer tillbaka på området.

– Vi har lärt oss en hel del de senaste tio åren. Bland annat att det behövs moderförsamlingar för att bära bättre frukt, sa han.

"Ut med er på gator och torg!"

Vid pastorskonferensen lanserade föreståndare Daniel Alm två nya initiativ: en bönekampanj under mars månad pingstförsamlingarna under rubriken "Mer bön för folket". Vidare en satsning under rubriken "Mer Jesus till folket".

– Ut med er på gator och torg! Vi behöver bli mer kyrka utanför kyrkan. Vi kan inte vara nöjda, utan behöver också bygga upp nya relationer med nya människor, sa Daniel Alm.

Tog avstånd från korrupt kristendom

Daniel Alm har flera år i rad lyft fram behovet av mer karismatik och tungotal med mera i pingstförsamlingarna. Nu menade han att det med detta också följer ett ökat ansvar med församlingsledarna att också ta ansvar för karismatiken.

Han markerade mot avarter i sociala medier i Sverige och Norge där det förekommer att människor tar betalt för att ge profetisk vägledning.

– Det får aldrig vara någon slags kvacksalveri att vi skulle koppla förbön till pengar, sa Daniel Alm och kallade företeelsen för "korrupt".

– Vi hjälper människor fram till möte med Gud, men vi skinnar dem inte på pengar. Vi har respekt för den helige Andes verk, men också för varje människas integritet. Ju mer karismatik desto mer karaktär i vårt sätt att idka karismatiken.

