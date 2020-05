The Blessing på svenska en hit på sociala medier

Med ett hundratal medverkande sångare från kyrkor i hela landet har The Blessing Sweden/Välsignelsen Sverige gjort succé på sociala medier. Efter lanseringen på Youtube på lördagskvällen har videon redan över 35 000 visningar.

Allt började tidigare i vår, när sångare från olika kyrkor i staden Pittsburgh i USA sjöng till välsignelse för staden. Det fångades upp av kände brittiske lovsångsprofilen Tim Hughes, och en brittisk version med sångare från 65 olika kyrkor spreds snabbt på nätet, och fick miljonpublik. Sen dess har fenomenet spritt sig till många länder, och på lördagskvällen var det premiär på Youtube för The Blessing Sweden. Sången "The Blessing" är i sin originaltappning inspelad av Elevation Worship tillsammans med Kari Jobe and Cody Carnes.

Överväldigande respons

Samuel Hector, musikkonsulent inom pingströrelsen, är en av de svenska initiativtagarna.

– När den engelska versionen kom ut i början på maj började det snabbt plinga i min telefon från folk som ville att vi också skulle göra något, berättar han.

Samuel Hector upptäckte att lovsångsledaren Jeanette Alfredsson redan börjat översätta texten, och snabbt visade det sig att det fanns ett stort intresse från många kyrkor att medverka i en videoinspelning.

– Det blev en överväldigande respons från olika samfund och rörelser, säger han.

"Fokusera på Jesus"

Den stora bredden visar på att kristna från olika kyrkor står varandra närmre än vad vi troende själva ibland tror, menar Samuel Hector.

– Vi inom kyrkorna ser ofta skillnaderna mellan våra olika rörelser, men utifrån är vi lika. Det är viktigt att lägga de mindre skillnaderna åt sidan och fokusera på stjärnan och kärnan, som är Jesus Kristus själv. Välsignelsen är också ett vackert uttryck för att tala Guds goda in i människors liv.

Ärkebiskopen med

Något som gör just den svenska versionen unik är att videon inleds med att Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén och flera representanter för Sveriges kristna råd läser Herrens välsignelse.

– Vi fick idén att det skulle vara vackert att ha med någon som läser bönen och vi tog kontakt med Sveriges kristna råd och hela presidiet är nu med och läser välsignelsen, berättar Samuel Hector. Han vill också lyfta fram Erik Thunberg, som pusslat ihop alla de olika inspelningarna.

– Med över 100 personer involverade har han haft mycket jobb med videon, konstaterar Samuel.