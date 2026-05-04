Anthropic, Peter Thiel och kampen om AI:s själ

I avsnitt 102 av Dagens litteraturpodd Läsarpodden diskuterar teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman utvecklingen inom AI – och har läst en bok skriven av människor för att göra AI mer moralisk

Läsarpodden er Dagens litteratur­podd där teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar utifrån en bok de läst.

AI formar vår värld – men vilka är det egentligen som formar AI? Just nu står olika visioner mot varandra: dygdetiska filosofer på Anthropic tävlar mot den apokalyptiske tech-mogulen Peter Thiel, som varnar för att antikrist är i antågande. Läsarpoddens Patrik Hagman och Joel Halldorf har fördjupat sig i deras idéer om vad AI ska vara och hur man skapar moraliska maskiner.