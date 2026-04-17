Det räcker inte att tala varmt om kunskap, trygghet och studiero, KD

Oavsett partisympatier finns ett brett stöd för reformer som stärker likvärdigheten, ökar det statliga ansvaret och sätter tydligare ramar för skolans finansiering och organisering, skriver Anna Olskog och Madeleine Eriksson.

Inför valet 2026 är budskapet från väljarna tydligt. Skolan är åter en av de frågor som kan avgöra valresultatet. Sveriges Lärares väljarundersökning visar att hälften av väljarna uppger att skolpolitiken kan vara avgörande för hur de röstar. En tredjedel av väljarna, motsvarande 2,5 miljoner människor, är dessutom beredda att byta parti beroende på vilken skolpolitik som förs. Det är ett besked som inget parti har råd att ignorera. Minst av allt Kristdemokraterna.

Undersökningen visar att Kristdemokraternas egna väljare tvekar inför partiets skolpolitik. Bara omkring en tredjedel anser att det egna partiet för den bästa skolpolitiken. En nästan lika stor andel tycker att andra partier har bättre politik för skolan. Ytterligare en tredjedel vet inte vilket parti som egentligen har den bästa skolpolitiken. Var femte KD-väljare är dessutom starkt bytesbenägen i skolfrågan. Det här är inte ett marginellt problem. Det är en tydlig varningssignal inför valet.

Samtidigt visar undersökningen något viktigt. Väljarna är betydligt mer eniga om vad skolan behöver än vad partierna är. Oavsett partisympatier finns ett brett stöd för reformer som stärker likvärdigheten, ökar det statliga ansvaret och sätter tydligare ramar för skolans finansiering och organisering. Det gäller bland annat begränsningar av vinster i friskolor, en lägstanivå för resurser per elev, reglering av gruppstorlekar och personaltäthet i förskolan samt bättre möjligheter till undervisning i mindre grupper.

Även Kristdemokraternas egna väljare efterfrågar detta. De vill se en politik som garanterar rimliga gruppstorlekar, tillräcklig personaltäthet, bättre möjligheter till stöd och mer undervisning där elever faktiskt blir sedda. De vill också se ett stopp för vinstintressen som driver fram negativa konsekvenser för kvalitet och likvärdighet.

Särskilt tydligt är stödet för två reformer. De förslag som Kristdemokraternas väljare rankar högst är att återinföra vissa tvååriga yrkesprogram i gymnasieskolan och att staten ska reglera och möjliggöra halvklassundervisning i vissa ämnen.

Det säger mycket om vad väljarna efterfrågar. En skola som både klarar sitt kunskapsuppdrag och ger fler elever en rimlig chans att lyckas. Det märks också i synen på statens ansvar. Väljarna vill se nationella ramar som gör att barns och elevers möjligheter inte avgörs av postnummer eller kommunbudget. De vill ha en skola där kvalitet, stöd och likvärdighet väger tyngre än marknadslogik och kortsiktiga besparingar.

Sveriges Lärare kräver därför tydliga besked inför valet 2026. Är Kristdemokraterna beredda att lyssna på sina väljare och lägga fram förslag som faktiskt stärker skolan?

Det räcker inte att tala varmt om kunskap, trygghet och studiero. Väljarna vill se politiska beslut som gör verklig skillnad i klassrum och förskolor. De efterfrågar mindre grupper, bättre förutsättningar för stöd och en finansiering som inte lämnar kvaliteten åt kommunala prioriteringar eller marknadens logik.

Kristdemokraterna behöver därför visa om partiet vill vara med och återupprätta förtroendet för ett gemensamt, nationellt styrt skolväsende där varje elev får en reell chans att lyckas. Det är hög tid att agera nu för skolan.