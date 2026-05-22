Tre KD-ledamöter: Vi hör er – och delar er oro

Kristdemokraterna har stått bakom svensk abortlagstiftning i 30 år. Vi anser att kvinnan och fostret är två skyddsvärda individer – och att samhället måste sträva efter att minska antalet aborter. Inte genom förbud, utan genom verkligt stöd. Kristdemokraterna jobbar för ett samhälle där allt färre aborter efterfrågas.

I onsdags röstade riksdagen i en första omröstning, inklusive Kristdemokraterna, för att formuleringen ”den som är gravid har rätt att avbryta sin graviditet enligt bestämmelser som meddelas i lag” ska skrivas in i Sveriges grundlag. Vi vet att många av er som läser Dagen reagerat starkt på det. Vi förstår det, men många har missuppfattat vad omröstning handlade om.

Valet stod inte mellan ett ja eller ett nej

Varför röstade vi inte nej trots att vi menar att det alltid finns en etisk konflikt och att det finns två skyddsvärda individer? Hur går det ihop?

Omröstningen handlade inte om valet att antingen skriva in abort i grundlagen eller att låta bli. Det stod mellan regeringens förslag och Centerns samt Miljöpartiets reservation. Två reservationer som förespråkar ett än mer långtgående grundlagsskydd. Riksdagens ledamöter hade att välja mellan dessa, och vi valde det minst dåliga.

KD:s riksting – partiets högsta beslutande organ – beslutade med tydlig majoritet i november att stödja propositionen. Vi hade också att förhålla oss till det beslutet. Men, tack vare Kristdemokraternas insatser med förändringar och tillägg när propositionen skulle färdigställas så förändras ingenting i praktiken. Abortlagen har inte blivit mer liberal. Abortlagen från 1974 reglerar fortfarande allt. Riksdagen bestämmer fortfarande var gränserna går. Det som däremot förändrades i propositionen och som nu stöds av riksdagen är att skrivningar om livsduglighetskriteriet, etisk konflikt och två skyddsvärda individer finns med. Utan Kristdemokraterna hade inte detta varit möjligt.

Det som verkligen räknas

Den verkliga frågan är alltså inte vad som står i grundlagen. Det är vilket samhälle vi bygger – och vilken politik som faktiskt gör skillnad för kvinnor i utsatta situationer och för det ofödda livet.

Vi varken kan eller ska slå oss till ro. Inte när var fjärde graviditet i Sverige slutar med abort – 35 000 aborter förra året. Inte när utsorteringen av foster med Downs syndrom gått så långt att exempelvis inget barn med denna kromosomavvikelse beräknas födas i Danmark efter 2030. Och inte när SVT i höstas rapporterade om kvinnor i Sverige som gör abort enbart på grund av barnets kön.

KD:s medicinsk-etiska handlingsprogram slår fast att kvinnan och fostret är två skyddsvärda individer – och att samhället måste sträva efter att minska antalet aborter. Inte genom förbud, utan genom verkligt stöd. Svaga inkomster ska inte tvinga fram en abort. Unga föräldrar ska ha möjlighet att försörja sig även vid avbrott från studier. Varje kvinna som överväger abort ska erbjudas avgiftsfritt stödsamtal – utan journal, utan press, med tid att verkligen tänka igenom sin situation. Mödravårdens utgångspunkt ska vara att graviditet är något positivt – att den gravida kvinnan möts med glädje och stöd. Och fosterdiagnostik ska användas i livets tjänst – inte för att sortera ut barn med oönskade egenskaper.

Det är den politiken som gör skillnad. Det är den politiken vi fortsätter driva – varje dag, i varje budget, i varje utskott.

Till dig som är besviken

Vi hör er. Vi vet att ni hade hoppats på något annat. Men kom ihåg att arbetet för livet slutar inte med en grundlagsparagraf – som i praktiken är ren och skär symbolpolitik. Det fortsätter – i stödsamtal, i familjepolitik, i en mödravård som ser graviditet som något positivt, i kampen mot könsaborter och utsortering av foster med funktionsnedsättningar.

Till sist – vi behöver ert stöd och era förböner. Varje dag kämpar vi för att göra livet lättare att leva för våra medmänniskor och för ett Sverige som fortsatt vägleds av de kristna värderingarna, där den kristna människosynen, att alla människor är skapta med ett unikt, lika och okränkbart människovärde, är en hörnsten.