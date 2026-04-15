Orimligt att någon annan ska styra och ställa i människors privatliv

Kristdemokraterna har under årtionden arbetat för att föräldra­försäkringen ska vara både generös och flexibel, eftersom familjer – och inte staten – vet bäst vad som passar just sin situation. Vi har haft olika förslag på hur familjeförsäkringen ska kunna kompletteras med ett ekonomiskt stöd som möjliggör för de föräldrar som vill att vara hemma lite längre.

Vi tar nu ytterligare steg och menar att flexibiliteten i föräldraförsäkringen måste bli bättre genom att tvångskvoteringen upphör, samtidigt som föräldraförsäkringen successivt förlängs och föräldraledigas pensionsrätt stärks.

Sedan den 1 juli 2024 är det möjligt att föra över föräldrapenningdagar till någon närstående. Oppositionen hade på förhand dömt ut reformen och antytt att den skulle utnyttjas av kriminella till att mjölka föräldraförsäkringen på pengar genom raffinerade brottsupplägg. Dessa farhågor kom naturligtvis på skam och hade inget med verkligheten att göra, visar Försäkringskassans nyligen publicerade uppföljning av reformen.

Möjligheten att föra över föräldradagar till närstående innebär att föräldrar kan överlåta 90 föräldrapenningdagar per barn, och föräldrar med gemensam vårdnad kan ge bort 45 dagar var. Dagarna kan till exempel användas av mor- eller farföräldrar, syskon eller vänner.

Det uttalade syftet med möjligheten att överlåta föräldradagar till någon närstående var att ge familjer fler verktyg att bättre anpassa familjelivet till livssituationen och det är precis det som har skett. Enligt Försäkringskassan har 12 400 personer överlåtit föräldrapenningdagar till någon annan än den andra föräldern under de första 18 månaderna.

Framför allt syftade reformen till att underlätta för vårdnadshavare med ensam vårdnad eller föräldrar som inte lever i kärnfamiljer att få ihop livspusslet. Vi ser nu att syftet nåtts då ensamstående överlåter fler dagar än sammanboende. Det vanligaste är att dagar överförs till nära anhörig och det allra vanligaste är att mamman för över dagar till barnets mormor. Det är svårt att se att den här möjligheten gjort Sverige till ett sämre land att leva i.

Det är av naturliga skäl en relativt liten andel av alla föräldradagar som överlåts på det här sättet, men för den gruppen det berör är den nya möjligheten värde­full. Vårt mål är att göra föräldraförsäkringen helt fri och slopa all tvångskvotering av den.

Vi är övertygade om att det inte är socialdemokratisk tvångskvotering av föräldraförsäkringen som ger ditt och familjens liv mål och mening, utan lyckan är upp till varje familj att själv finna. När samhället myndigförklarar familjen och ger den beslutanderätt över sin egen vardag väcks något djupt inom den, kraften som kommer ur insikten att det är jag och min partner som är ytterst ansvarig att forma vår egen och familjens lycka.

För den politiska vänstern är idén om att föräldrar själva vet bäst hur de organiserar sitt familjeliv och planerar nyttjandet av föräldraförsäkringen en omöjlig tanke. Vi tänker tvärtom och vill att familjen släpps fri och föräldra­försäkringen med den.

Kristdemokraterna vet av beprövad erfarenhet att människan generellt har förmågan till rationellt tänkande. Tanken att någon annan ska gå in och styra och ställa i människors privatliv, eller att någon utomstående part ska ges tolkningsföreträde över hur min familj väljer att organisera en redan pressad vardag, är för de allra flesta människor en orimlig tanke.

Inte många moderna familjer är beredda att acceptera och underkasta vardags­livet någon annans opåkallade råd, men när det gäller organiseringen av det egna familjelivet försöker vänstern lura i oss att den inte bara är naturlig, utan helt nödvändig.

Sedan vi anförtroddes ansvaret att ingå i regering och ta ansvar för landet har Kristdemokraterna levererat reformer i snabb takt på familjeområdet. Förutom möjligheten att överlåta föräldrapenningdagar till närstående införde vi sam­tidigt en fördubbling av dubbeldagarna från 30 till 60. Dubbeldagarna är de dagar föräldrar har möjlighet att dela på ansvaret genom att tillsammans vara hemma med föräldrapenning i samband med barnets födelse.

När de första dubbeldagarna infördes visade utvärderingar att dubbeldagarna hade positiva effekter på kvinnors hälsa. Utvärderingar av effekterna av de utökade dubbeldagarna till det dubbla visar att reformen träffat rätt. Uttaget av dubbeldagar fortsätter att öka.

Kristdemokraterna är stolta att kunna leverera på löftet om en friare föräldra­försäkring. Men vi nöjer oss inte bara med det. Vi behöver din röst för att fortsätta föra familjens talan även efter valdagen. Vi går till val på en helt fri föräldraförsäkring, där vi förlänger möjligheten för dig att vara tillsammans med dina barn när de är små genom att successivt förlänga föräldraförsäkringen samt utöka pensionsrätten för den som väljer att vara hemma lite längre med sina barn. Den förälder som tagit ett stort ansvar för barnets omsorg under den livsavgörande anknytningstiden ska inte förlora ekonomiskt på det.