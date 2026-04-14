Debatt | Interreligiös dialog
Pluralismen gör Gud opersonlig – och alla religioner meningslösa
Pluralismen framstår ofta som en ödmjuk hållning. Problemet är att denna modell inte växer fram ur religionernas egna övertygelser. Den lägger sig ovanpå dem och omtolkar dem, skriver Rickard Cruz i en replik.
För att upprätthålla idén om att alla religioner i grunden är förenliga måste deras inbördes motsägelser tonas ned. Men motsägelser försvinner inte genom att ignoreras, skriver Rickard Cruz. Bilden: Hagia Sophia i Istanbul som i olika tider varit både kyrka och moské.
Simon Väderklint & Meriç Dağlı
I en debattartikel argumenterar Thomas Silfwerin för att alla religioner bör tas på allvar och att de i grunden kan förstås som olika vägar till samma Gud. Resonemanget ligger nära den religionspluralism som förknippas med bland andra John Hick. Ambitionen är god: att minska motsättningar och främja respekt. Men vägen dit leder helt fel.