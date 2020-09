Nu drar digitala bokmässan igång

För första gången på 35 år blir Bokmässan i Göteborg inte av i fysisk form. Men på webben väntar ett gediget program för den som ändå vill förkovra sig i litteratur-Sveriges stora event. Bland annat intervjuas Magnus Malm på Svenska kyrkans scen.

Ett vanligt år hade Svenska mässans enorma lokaler i Göteborg fyllts till brädden av besökare denna helg. Men pandemin till trots blir mässan av, dock utan att besökarna behöver ta sig någonstans. Svenska kyrkan är en av aktörerna som förberett ett program att sända digitalt. Bland annat kommer Göteborgs biskop Susanne Rappman att intervjua författarna Magnus Malm (“Fri att tjäna”) och Stefan Edman (“Bråttom men inte kört”).

Årets bokmässa, som har temat “Läs! Läs! Läs!”, äger rum den 24–27 september och går att följa på Bokmässan Play och Svenska kyrkans medverkan “Se människan” finns att se även på den egna hemsidan.

Under de fyra dagar som mässan pågår kommer 140 digitala studiosamtal att hållas och totalt medverkar 440 författare, forskare och sakkunniga.

Betlehemskyrkan i Göteborg har länge satsat på att bjuda in till ett särskilt program under de dagarna mässan pågår och i år är inget undantag, även om det blir lite annorlunda. På grund av coronapandemin görs satsningen i år huvudsakligen via digitala samlingar och på schemat återfinns bland annat ett samtal där Dagens ledarskribent, kyrkohistorikern Joel Halldorf, diskuterar med SVT:s Anna Lindman om jakten på svensk andlighet.

I samband med mässan pågår bland annat utställningen “Mission in return” i Göteborgs domkyrka, till stöd för konstnärer i Sydafrika.

