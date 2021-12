Betyg 4/5

Bodekull Gospel & Jazz Orchestra

“A tribute to Andraé Crouch”

(Liv Produktion)

Läget är alltså som följer: Delar av den svenska kristna musikereliten har bestämt sig för att tolka ett urval av låtskatten från den amerikanska gospelelitens främste låtskrivare. Det finns med andra ord all anledning att ha högt ställda förväntningar.

Storbandet Bodekull Gospel & Jazz Orchestra går mot ett slags jubelår då de nästa år firar att det är 30 år sedan gruppen bildades. Som upptakt har de spelat in detta album innehållande elva av de mest älskade sångerna från Andraé Crouch som avled 2015. Förutom bandets egna solister Anna Weister Andersson, Kristoffer Lignell och Oskar Briland medverkar mångårige samarbetspartnern Samuel Ljungblahd. Ni som har koll på den svenska gospellådan fattar förutsättningarna.

När man radar upp sånger som tolkats så flitigt som “Jesus is the answer” och “Soon and very soon” är förstås risken att det känns slitet och gammalt trots att det är nyinspelat. Men Christoffer Wallin, som arrangerat i stort sett allt på skivan, tar skickligt tillvara det faktum att han har ett helt storband att tillgå. Och för att anknyta till bandnamnet är det betydligt mer gospel än jazz den här gången. Bitvis drar det en hel del åt soul också – och inte mig emot.

Bodekull Gospel & Jazz Orchestra tar ut svängarna utan att för den skull göra våld på ursprungsmaterialet. Snarare laddar de Crouchs kompositioner med en modern fräschör som, åtminstone här och nu, känns tilltalande tidlös. Roligt också att bandet valt att lyfta aningen mindre kända nummer som “Just like he said he would” och “You gave to me”.

Tolkningen av “Power in the blood” är magnifik. Först Ola Hedéns pockande Hammondorgel, sedan en glädjeexplosion i blåssektionen och för min inre syn ser jag Samuel Ljungblahd dansa i ett lyckorus genom orkesterhavet med mikrofonen i högsta hugg.

Man blir bara glad!