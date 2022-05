Känslan av att inte räcka till ledde till ny lovsång

Linnea Hagenfors Rafail från SOS Church: Vi vill hjälpa folk förstå att de är älskade och värdefulla oavsett vad

Känslan av att inte räcka till inspirerade Linnea Hagenfors Rafail att skriva låten Rest in your grace. Förutom den har hon tillsammans med SOS Church worship släppt ytterligare två nya låtar under våren.

– Jag behöver inte vara perfekt, Gud finns där och väger upp, säger Linnea Hagenfors Rafail.

SOS Church Stockholm är en internationell församling på Kungsholmen i centrala Stockholm. Under våren har de släppt tre nya låtar med olika tempo och teman. Inspirationen till låtarna kom från predikningar i församlingen och heter Rest in your grace, You alone are God och All you’ve done.

Linnea Hagenfors Rafail (privat)

– Rest in your grace var från början på svenska, Vilar i din nåd, men under våren har vi gjort en engelsk version. Jag är själv småbarnsmamma och ibland räcker tiden inte till, då är det lätt att känna sig otillräcklig. Med låten vill vi hjälpa folk förstå att de är älskade och värdefulla oavsett vad, säger Linnea Hagenfors Rafail.

Flera församlingsmedlemmar har varit delaktiga i att skriva låtarna.

– Vi har flera låtar som vi spelar på gudstjänsterna, men de här valde vi att ge ut. Det är hela tiden en avvägning, vad man ska släppa? Men de här sångerna kände vi hade ett viktigt budskap, säger Linnea.

All you´ve done har ett högre tempo än de andra sångerna och beskrivs som en “discolåt”.

– Vi har gjort den fartfylld för att man verkligen ska kunna sjunga ut sin tacksamhet till Gud, säger Linnea.

Rest in your grace är en av de nya lovsångerna från SOS Church. (Pressbild)

För Linnea är lovsånger något hon gärna delar med sig av till sina vänner.

– Jag älskar att skriva musik som kan hjälpa människor att komma närmre Gud men även att dela lovsånger skapade av andra musiker. Vi som skriver och leder lovsång är lite som “sjungande evangelister”, säger Linnea Hagenfors Rafail och skrattar.

