Här recenserar vi spel där umgänget med medspelarna är det viktigaste, bland annat partyspel och frågesport.

Tvärtomspelet

Bara svara fel - svårare än du kan tro

Titel: Tvärtomspelet

Tvärtomspelet Betyg: 5 av 5

5 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Kylskåpspoesi

Tvärtomspelet är ett en kortlek full med frågor som kommer i ett lätthanterligt reseformat. Det trixiga med frågorna är dock att du ska svara tvärtom. Är frågan: Jagar möss katter? Så svara man ja. Det är lättare sagt än gjort. Efter ett par frågor så svarar man automatiskt rätt, alltså inte tvärtom.

Vi har haft mycket roligt med detta spel och det är perfekt att ta med på en middag eller fest och bara slänga fram om man vill ha en aktivitet. Det är ett spel som kommer att följa med hem till julhelgen.

Joel Höglund

Upptäck världen

På spåret i fickformat

Titel: Spela mera: Upptäck världen

Spela mera: Upptäck världen Betyg: 4,5 av 5

4,5 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Nicotext

Om du gillar tv-programmet På spåret kommer du förmodligen att gilla frågespelet Upptäck världen. Konceptet är nämligen detsamma, fast i förenklat format. I en behändig ask finns frågekorten där varje kort innehåller fem ledtrådar, i fallande svårighetsgrad, som leder fram till en plats. Det kan vara en stad, ett land, ett berg eller ett område. Att det inte framgår exakt vad som eftersöks är ett litet minus, men försumbart. En spelledare läser upp ledtrådarna på olika poängnivåer och spelarna skriver ner sitt svar på den nivå de vill chansa på. Därefter finns två följdfrågor som knyter an till platsen.

Upptäck världen är perfekt att ha med på resan eller som en trevlig aktivitet på en middag. Svårighetsnivån är väl avvägd: ingen behöver känna sig dum, men frågorna är inte heller så pass enkla att det blir tråkigt.

Malina Abrahamsson

Gör det lätt

Här är frågan poängen, inte svaret

Titel: Gör det lätt

Gör det lätt Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 12 år

från 12 år Antal spelare: från 3 spelare

från 3 spelare Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Peliko

Gör det lätt är ett frågespel som kan kännas lite bakvänt och klurigt innan ni kommit in i det. Här är det frågan som är ”grejen” snarare än svaret. På din tur får du en bokstav och läser en fråga på ett frågekort. På frågekortet finns en lucka som du snabbt ska fylla i med ett ord på den bokstav du fått, helst så att frågan blir enkel att besvara. Du har 45 sekunder och tar så många kort du hinner.

Ett litet minus är att texten i anvisningarna är väldigt liten och svår att läsa, och det är lite snålt att det inte ingår något timglas – man får ställa timer på mobilen helt enkelt. Vi var ett gäng som spelade och det tog en spelvända innan vi helt greppade hur spelet skulle gå till, men när vi väl hade landat var det riktigt roligt och stressigt. Det blev glatt och högt tempo precis som man gärna vill en trevlig spelkväll.

Lotta Fahlén

"Gör det lätt" (Pressbild)

Perudo

Bluffa dig fram till seger i Perudo

Titel: Perudo

Perudo Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Zyomatic/Asmodee Nordics

Perudo är ett klassiskt bluffspel med ursprung i Sydamerika, och är också utgivet under namnet Liar’s dice. Rulla fem tärningar i din kopp, titta i smyg och gissa vad de andra spelarna har för värde på sina tärningar. Bjud över dina motståndare för att vinna. I Perudo finns det en joker på ena sidan tärningarna som kan förändra resultatet. Vem gissar bäst eller bluffar bäst?

Ett snabbt och roligt spel där det gäller att bluffa sig fram. Ju längre man spelar tillsammans desto svårare blir det att förutse allas nästa steg. Det står från två till sex spelare på lådan, men det blir bättre om man är runt fem–sex. Vi spelar gärna detta många gånger.

Linda Brundin

Bluffa dina motspelare i tärningsspelet "Perudo". (Linda Brundin)

Head of Security

Kaotiskt kul när spellådan blir robothuvud

Titel: Head of Security

Head of Security Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 3–6 spelare

3–6 spelare Speltid: 5 minuter

5 minuter Förlag: Toyrock

I Head of Security har ditt hem förvandlats till ett konstmuseum, med en spelare som mekanisk säkerhetsvakt och de andra som konsttjuvar. Spelets låda görs om till en robotmask, komplett med en mekanisk kamera vars lins gör din syn väldigt begränsad och som dessutom bara öppnas i en kort stund var fjärde sekund. Säkerhetsvakten ska ha på sig denna mask och försöka identifiera tjuvarna, som smyger (eller springer) runt i rummet för att leta rätt på skatter och ta med dem tillbaka till sin flyktbil. Vissa skatter är dessutom så tunga att det krävs två eller tre tjuvar för att orka bära dem. Efter tre minuter som känns betydligt längre är det över.

Head of Security är ett väldigt ovanligt spel, och jag skulle nog snarare klassa det som en lek eller aktivitet. Som sådan är det dock väldigt roligt, speciellt under optimala omständigheter. Vi spelade det i kyrkans serveringslokal med en grupp tonårsscouter, och där var det en stor hit. I ett vanligt vardagsrum behöver leken vara betydligt lugnare, vilket troligtvis minskar underhållningen något.





Jakob Ihfongård

Mysterie Alias

Samarbetsversion av klassiska Alias

Titel: Mysterie Alias

Mysterie Alias Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 12 år

från 12 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Tactic

Tactic Regelvideo på svenska

Som i andra Alias-spel gäller det i Mysterie Alias att på tid förklara ord genom att inte använda ordet som ska beskrivas. I den här varianten spelar alla tillsammans mot spelet, så alla förutom den som förklarar får gissa på orden som beskrivs. När ni kommit på orden, ska ni lista ut ”mysteriet” som de är ledtrådar till, till exempel äpple, gift, och saga är ledtrådar till Snövit. Om ni får tillräckligt med poäng inom en viss tid vinner ni spelet.

Det här var en kul twist av Alias, som engagerade olika åldrar. Det passar jättebra som ett familjespel, men det är nog för enkelt för att det ska vara kul att spela bara vuxna. Vi uppskattade att det fanns två olika svårighetsgrader, vilket gjorde att det inte var för lätt. Att försöka komma på vad ”mysteriet” var skapade roliga diskussioner och funderingar.

Kajsa Löwenhielm

Wheels vs Doors

Gissa vad som finns mest av i världen

Titel: Wheels vs Doors

Wheels vs Doors Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 12 år

från 12 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Peliko

Wheels vs Doors är ett riktigt partyspel, som går ut på att ställa saker mot varandra och ”betta” på vad som är mest/störst/flest och så vidare. Till exempel geparder vs Isbjörnar eller sjöar i USA vs ljustappar i ögonen. Ni spelar i lag och satsar några spelmarker på det ni tror är rätt. Får ni rätt belönas ni med hjul- eller dörrbrickor i samma antal som antalet spelmarker ni satsat, annars blir ni av med det antalet brickor. Det lag som först fått ihop tio likadana hjul eller dörrar vinner.

Det var ganska mycket text i anvisningarna och ibland svårläst, men när vi väl förstod spelet och kom i gång var energin hög och vi blev definitivt engagerade. Vi var ett gäng vuxna som spelade och vi hade en fantastiskt rolig kväll. Wheels vs Doors är från tolv år, men kanske behövs några år ytterligare för att spelet ska komma till sin rätt.

Lotta Fahlén

Dueller eller?

Proppfullt med roliga dueller och utmaningar

Titel: Dueller Eller

Dueller Eller Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 12 år

från 12 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Kylskåpspoesi

Partyspelet fullproppat med roliga dueller och kul utmaningar! Genom att turas om att dra ett kort ställs deltagarna inför uppdrag, frågor, utmaningar eller dueller. Först till 10 poäng vinner, och en spelrunda tar 15–45 minuter.

”Inte ett box-spel till!” suckade familjen när jag lade fram den lila lådan på matsalsbordet. Men det dröjde inte länge förrän vi alla var i full färd med att tävla. ”Det här var ju riktigt roligt! 10/10.”, skrattade tonårskillen när vi ställdes inför utmaningen att framföra den mest verklighetstrogna robotdansen för varandra. Spelet må vara ett i mängden bland alla box-spel med spelkort, men tillverkaren har lyckats erbjuda en god variation av utmaningar som någon gång låter alla deltagare glänsa. I kortleken fann vi några stavfel och spelet kan bli tröttsamt om det repeteras alltför ofta.

Andreas Sjögren

Galna uppdrag i "Dueller eller?". (Privat)

Hit eller dit

Klassiskt frågespel som kan gå ruskigt snabbt

Titel: Hit eller dit

Hit eller dit Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 14 år

från 14 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Kylskåpspoesi

Hit eller dit är ett enkelt frågespel med över lag bra frågor. Åldersgränsen är satt till 14 år, en indikation på vilken typ av kunskap som efterfrågas, välkommen till vuxenvärlden helt enkelt. Ni tävlar mot varandra och svarar du rätt får du vända på ett kort i din färgvalör. Lyckas du få alla sex korten i din egen färg har du besegrat dina motståndare. En omgång kan därför gå ruskigt snabbt om den ene svarar rätt och den andre fel, men det kan lika gärna bölja fram och tillbaka under en längre tid.

Som alla frågespel finns det en inbyggd begränsning: När frågorna är slut och man måste börja om med frågor som redan är besvarade är det inte lika roligt längre. Här finns det 400 frågor och så länge de räcker är det ett mycket roligt spel.

Jacob Zetterman

Bäst i test

“Manuskorten” i brädspelsversionen av “Bäst i test” gav inte så mycket

Titel: Bäst i test

Bäst i test Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 9 år

från 9 år Antal spelare: 3–6 spelare

3–6 spelare Speltid: 60 minuter

60 minuter Förlag: Alga

I brädspelsversion av tv-programmet Bäst i test ska deltagarna utföra olika uppdrag, och får poäng utifrån hur väl de lyckas. Till exempel ska ni vika ett flygplan i papper och se hur långt det kommer, eller plocka upp småsaker ur en låda med ätpinnar på tid. Spelreglerna är enkla och uppdragen lagom roliga och svåra, och uppskattades av såväl tioåringen som tonåringarna och 20-åringen. Efter ett tag skippade vi ”manuskorten” som skulle läsas mellan omgångarna (”Ja, det var ju riktigt rafflande det där”, ”Intressanta … lösningar. Men kvällen har ju bara börjat”). Och att ”Babbens byst” skulle stå på spelplanen gav inte så mycket för dem som inte sett tv-programmet.

Spelet är för tre till sex spelare, men var som roligast när flest var med. De yngsta hade velat ge spelet 4 poäng.

Eva Janzon

Griniga gamla surgubbar

Låt inte spelets namn avskräcka dig!

Titel: Griniga gamla surgubbar

Griniga gamla surgubbar Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 12 år

från 12 år Antal spelare: 3–8 spelare

3–8 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: WOW

Innerst inne har vi nog alla en surgubbe. Och det är dags att ta fram den. För i det här spelet är igenkänningsfaktorn hög. Lägg fram kort på tre påståenden man lätt blir sur över. Rösta i smyg på det påstående du irriterar dig mest på. Fick kortet du valde flest röster vinner du och de andra som valde samma.

Spelet innehåller 300 påståenden som man lätt känner igen sig i (är jag en sur gubbe?) vilket leder till många skratt. Ett bra sätt att lära känna varandra lite bättre eller som isbrytare för ett nytt gäng. Det enda jag önskade är att de vågade ta ut svängarna mer i sina påståenden. I så fall hade betyget blivit högre.

Så låt inte namnet skrämma dig från att testa detta spel. Ge det en chans så ska du få se att det finns fler saker du irriterar dig på än vad du trodde.

Richard Rönnklint

Mig Take Away: Hemmakväll och Frågekampen

Trevliga frågespel i miniformat

Titel: Take away: Hemmakväll/Frågekampen

Take away: Hemmakväll/Frågekampen Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 15 år

från 15 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: PlayMig

Två nya frågespel från MIG med en blandning av roliga, aktuella och klassiska frågor. De fem olika kategorier är: Nu & Då, Nöje & Kultur, När & Fjärran, Sport & Blandat och Natur & Teknik. Det finns något som passar för alla.

Lätt att spela och perfekt för mysstunden i soffan, efter middagen med vänner eller varför inte ta med sig på resan. Lockar till skratt, gemenskap och kunskap. En runda spelas snabbt (cirka 15 min). Frågorna passar från cirka 15 år precis som det står på lådan. Rekommenderas varmt till julens familjeträffar!

Tina Ahlqvist

Säg inte ehh

Tjäna poäng på motståndarlagets misstag

Titel: Säg inte ehh

Säg inte ehh Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 4–10 spelare

4–10 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Kärnan

Säg inte ehh påminner om Med andra ord. Du ska försöka förklara så många ord som möjligt på tid. Fast nu med en twist: precis som titeln säger så får du inte staka dig eller tveka. Gör du det får motståndarlaget poäng. Dessutom tillkommer det regler allteftersom, till exempel att du inte får använda ord som börjar på G.

Det jag gillar mest med det här spelet är att ordet man ska förklara är en kombination av två kort. Detta ger en stor variation på ordpar och spännande utmaningar. Hur förklarar man egentligen på bästa sätt en uppnosig mask? Det hade gott räckt med ordparen och specialreglerna för att göra det här spelet intressant. För nu känns det som att man får fler poäng på motståndarens misstag än sina egna lyckade förklaringar. Så min rekommendation är att slopa den regeln när ni spelar.

Richard Rönnklint

Hand-to-hand Wombat

Är du en god eller ond wombat?

Titel: Hand-to-hand Wombat

Hand-to-hand Wombat Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 7 år

från 7 år Antal spelare: 3–6 spelare

3–6 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Asmodee Nordics

Hand-to-hand Wombat är ett partyspel där tre till sex spelare ska bygga tre torn med stängda ögon och en hand. Spelarna delas gömt in i goda och onda wombats, där de goda vill bygga och de onda vill sabotera.

Wombatkort delas ut, tornen och brickorna placeras i lådans lock, och spelarna har därefter 90 sekunder att bygga med en hand och ögonen täckta. De onda saboterar i hemlighet. I poängfasen får de goda poäng för färdiga torn och de onda för ofärdiga, och vid tre poäng avslutas spelet. Annars följer en omröstning där spelarna röstar ut den de tror är ond och en ny runda körs.

Hand-to-hand Wombat är energifyllt och lättlärt med korta rundor, så rekommendationen från sju år är passande. Det är roligt initialt, men det var svårt för de goda att vinna och vi blev ganska snabbt mätta på spelet. Passar som inslag mellan tyngre spel eller som mingelstartare, då folk måste sitta nära varandra och samarbeta.

Sara Lessing

Q me up

Bra uppvärmning på festen

Titel: Q me up – Kan du hitta festens största hits?

Q me up – Kan du hitta festens största hits? Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 14 år

från 14 år Antal spelare: 3–6 spelare

3–6 spelare Speltid: 45 minuter

45 minuter Förlag: Peliko

Q me up var roligare än det först verkar. Upplägget är att alla deltagare ska spela upp låtar från sin mobil eller skivsamling utifrån ett givet tema, exempelvis: ”Bästa introt”, ”Tonårsfavoriten” och ”Kvällens sista långsamma”. Utifrån varje spelares val ska de andra sedan bedöma hur väl låten överensstämmer med temat och dela ut en skivutmärkelse: silver, guld eller platina. Om låtvalet är alldeles för förutsägbart kan man dela ut en ”kultklassiker”-bricka.

Spel med musik är nästan alltid kul och i det här renderar låtval många skratt. Däremot är själva bedömningen godtycklig. Vad skiljer silver från guld? Och guld från platina? När man spelar över generationsgränser blir det också tydligt att en låt som är en kultklassiker för någon, är totalt okänd för en annan. Men det är egentligen inte poängen som är poängen. Framför allt är Q me up ett underhållande och trivsamt spel som funkar bra att värma upp festen med.

Malina Abrahamsson

Babysnack

Fungerar en gång – på babyshowern

Titel: Babysnack

Babysnack Betyg: 2,5 av 5

2,5 av 5 Ålder: från 15 år

från 15 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Nicotext

Babysnack är ett enkelt sällskapsspel för att få i gång samtal där man endast behöver läsa frågorna på korten för de blivande föräldrarna, som sedan får besvara dem. Vi spelade det själva, men det hade troligtvis gjort sig bättre med fler spelare då det blivit lättare att få i gång samtalen. Vi upplevde att vissa av frågorna var intressanta och fick oss att reflektera över vårt föräldraskap eller vår barndom. Många frågor kändes dock flummiga och var svåra att besvara. Det är många frågor så det går bra att hoppa över sämre frågor och välja ut de bättre.

Vi tror att det är ett spel man endast spelar en gång vid exempelvis en babyshower. Sedan går det ju bra att ge spelet vidare till andra som väntar barn.

Nellie och Andreas Thoms

En sak till!

Väl simpelt partyspel

Titel: En sak till

En sak till Betyg: 2 av 5

2 av 5 Ålder: från 14 år

från 14 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: Valfritt

Valfritt Förlag: Kylskåpspoesi

Är du en mästare på att rabbla listor? Då är En sak till partyspelet för dig. Dra ett kategorikort och säg sedan i turordning någonting på temat. Det kan till exempel vara en komiker, flygplats eller låt från 90-talet. Sist kvar vinner rundan och får poäng. Ni väljer själva hur länge ni vill spela; en viss tid eller bestämd poäng.

Många är vi nog som känner igen denna lek från långa bilresor i vår barndom. Det är tyvärr någonting i spelets enkelhet, och utan spelbräde, som också gör det nästan för simpelt och långtradigt. De försöker spetsa till med fyra olika händelsekort, såsom att hoppa över eller byta håll. Men det hjälper inte. En sak till är dock väldigt enkelt att komma i gång med, och med 400 kategorier ger det en stor variation till festen eller bilresan.

Richard Rönnklint