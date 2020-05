Koreografen Lena Josefsson död

Lena Josefsson växte upp i dåvarande Zaire, och som missionärsbarn på svenskt skolinternat förbjöds hon att dansa, vilket hon berättat om i en av de intervjuer som publicerats i Dagen. Detta tog hon igen med råge senare. Det var dock först som 27-åring hon satsade helt på dansen – men då var det för sent för en danskarriär. I stället blev hon koreograf. Hon utbildade sig vid Danshögskolan i Stockholm, RDIC i Paris och The National Ballet of Zaire.

Karriären tog fart när hon 1988 vann den svenska kvaltävlingen till The Nordic Choreography Competition med sitt verk Raande-Vo. Samma år skapade hon ett eget danskompani, Kompani Raande-Vo. Dess signum blev gränsöverskridande och multikulturella föreställningar, och danskompaniet bestod av dansare från i stort sett hela världen. Västerländskt dansspråk och uttryckssätt blandades med afrikanska rytmer och danser, och resultatet blev dans som berörde och byggde broar.