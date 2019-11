Ole Børud: ”Outside the limit” (Connection/Linx Music)

Betyg: 4

Norrmannen Ole Børud har redan skämt bort den globala slickpoppubliken med tre solo­album av yppersta kvalitet. ”Outside the limit” är den fjärde i ordningen, där alla som någon gång haft ett svagt öra för Steely Dan, George Duke eller Dirty Loops hittar allt man kan önska sig av musikaliska delikatesser. Ett fullskaligt dyk rakt ner i allt som kännetecknat den så populära ”västkust”-genren – dessutom med texter som är fulla av referenser till Oles tro i låtar som ”Come and rescue us” och ”Talk to my lawyer”.

Hela plattan vibrerar av potentiellt sväng och stora delar av min försoffade kropp har uppenbara problem att bara passivt ta in den. Någon form av respons utkrävs. Men det är ändå något som skaver och får mig att känna att det faktiskt hade kunnat bli ännu bättre. Det är som att någon i produktionen har suttit och dragit i handbromsen så fort man kommit för nära gränsen att det skulle bli svängigt på riktigt. Detta kan man ha olika smak kring och för många kan kanske ”tight på gränsen till mekaniskt” vara själva essensen av det som gör den här genren fascinerande. Själv lutar jag mer åt att optimum finns där spelskickligheten och -glädjen (som Ole utan tvekan besitter så det räcker) får även ramarna att gunga lite grann. Oavsett var exakt man vill dra den gränsen finns dock inga skäl att inte låna ”Outside the limit” ett ordentligt öra.