Obegriplig senfärdighet spär på äldres frustration

Ute i landet är situationen bättre. Men i Region Stockholm har vaccinationen mot corona gått över styr. Inte så att ivriga äldre i åldrar från 75 och uppåt som tåligt funnit sig i isolering och tristess månad efter månad stormar lokalerna där vaccination utförs. Nej, det som havererat är planeringen. Och för den bär Region Stockholm ansvaret.

[ Elisabeth Sandlund: Stötande när staten spär på digitalt utanförskap ]

Under påskhelgen fanns gott om lediga tider. “De äldre hade nog annat för sig”, föreslog vaccinationssamordnaren och retade upp PRO. Sanningen är en helt annan. Information om att vaccin fanns tillgängligt nådde ut ryktesvägen, inte genom en genomtänkt kampanj. Och många av dem som står på tur saknar möjlighet att boka tid eftersom en smartphone av sent datum och mobilt bank-id krävs. Tanken att det också måste finnas ett telefonnummer tycks inte ha slagit dem som makten haver under alla de månader som det gått sedan det stod klart att vaccinationen skulle inledas. Det är faktiskt obegripligt.

[ KD: Bryt ensamheten på äldreboenden med digitalt kommunikationslyft ]