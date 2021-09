Se över missriktade restriktioner men vaccinpass är fel väg

Ja, det är orimligt att bokmässan kan släppa in tusentals medan konserter inte får överstiga 300 personer. Precis som att det var uppåt väggarna att köpcentrum fick släppa in hundratals medan kyrkorna bara fick ta in åtta personer. Om det är möjligt ur smittspridningshänsyn ska krogar, kyrkor eller kulturevenemang givetvis ha samma villkor som andra liknande tillställningar. Det är lätt att instämma i. Men vaccinpass är inte enda vägen.

Alla som kan bör ta ansvar och vaccinera sig, inte minst av solidariska skäl, men att brännmärka dem som av oro – eller för den delen övertro på konspirationsteorier – hittills avstått vaccin, riskerar att få motsatt effekt. Ska pandemibekämpningen fungera behöver man nå fram till dessa, skapa förtroende och det gör vi knappast genom att ytterligare stöta bort dem ur samhällsgemenskapen.

