Ledarsidan önskar partiledarna en riktigt God jul

Årets julklapp är evenemangsbiljetter. Och vem längtar inte efter att, givetvis på ett coronasäkert sätt, få ta del av kulturlivet? Våra partiledare behöver det mer än några andra för att roas, oroas och utmanas och som uppladdning för ett intensivt valår. Vi skickar i väg dem utrustade med överlevnads-kit – en påse med munskydd, handsprit, coronapass och, för att vårda insidan också, en bibel i miniformat.

Inför ett stundande valår rekommenderas dessutom en längre vistelse på valfri kristen retreat – för att lyssna inåt och uppåt. Det kan behövas!

God jul!

Jesus Christ Superstar (Pressbild)

Magdalena Andersson (S) ger vi en biljett till Jesus Christ Superstar, Avicii arena, för att hon ska bli så nyfiken på den kristna trons centralgestalt att hon omedelbart går med i kyrkan.

Ulf Kristersson (M) får, som ledare för det största oppositionspartiet, ta med sig familjen på barnteatern Ledaren på Malmö opera där frågor ställs: Har du valt dina ledare, eller har de valt sig själva? Är du en sådan som låter dig ledas, eller tänker du själv?

Ulf Kristersson får reflektera över ledarskap på föreställningen Ledaren, Malmö opera. (Katja Tauberman)

Jimmie Åkesson (SD) får en kväll om Martin Luther King på föreställningen Bergets topp på Dramaten där frågor ställs, med teman som mod, rättvisa och tro, om vad vi är villiga att offra för att uppnå våra mål.

Jimmie Åkesson får reflektera över rasism och normer medan han tittar på en pjäs om Martin Luther King. (Banfa Jawla )

Annie Lööf (C) kanske nickar instämmande när hon ser Mellanförskapet på Dramaten, en monolog om att ha fötterna i två världar men inte känna sig hemma någonstans.

Annie Lööf får besöka Mellanförskapet på Dramaten. (Sören Vilks )

Nooshi Dadgostar (V) behöver påminna sig budskapet i Moderna Tider på Folkteatern i Göteborg – människan är mer än en arbetare, det finns något mer än materialistiska värden.

Nooshi Dadgostar får besöka klassikern Moderna tider i en uppdaterad version. (Nadim Elazzeh)

Ebba Busch (KD) ger vi inspiration genom The Sound of Music på Malmö opera, om kärleken till sången, att hitta sin väg och stå upp mot orättvisor.

Ebba Busch kanske nynnar med till sångerna i Sound of Music. (Emmalisa Pauly )

Nyamko Sabuni (L) får åka till Örebro och se The last dream of William Shakespeare. “Att vara, eller inte vara, i riksdagen – det är frågan.”

Nyamko Sabuni får kontemplera över en av historiens största dramatiker och frågan med stort F: Att vara eller inte vara. (Mats Backer)

Märta Stenevi och Per Bolund (MP) behöver en dos av Valkyrian på Operan i Stockholm, en dramatisk saga om människans längtan efter harmoni i en kaotisk tillvaro och om maktens och frihetens pris.