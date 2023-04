Finlands och Sveriges väg densamma

Kommentar: Deras sak är vår, och vår sak har är deras.

Få länder har en sådan sammansvetsad historia och kultur som Sverige och Finland. Under århundraden var länderna ett och samma, sammanbundna av Östersjöns kalla vatten. Finska har pratats i Sverige och svenskan i Finland. Familjer och individer, idéer och varor har rört sig fritt från den östra till den västra rikshalvan.

Men sedan kriget mot Ryssland 1809 tvangs de två delarna av landet att gå skilda vägar. Finland blev först en del av Ryssland, för att sedan präglas av oroligheter, inbördeskrig och försvar mot den kommunistiska grannen i öster.

Sveriges historia har varit förskonad från det våld som under flera generationer präglade Finland. Men deras sak har varit vår, och vår sak har varit deras. Grannarna har sneglat ut över havet och mints.

När så en segrare reser sig ur valkampen är detta något som i högsta grad är relevant även för oss. Det är det liberal-konservativa Samlingspartiets ledare Petteri Orpo som med all sannolikhet kommer leda Finland under nästkommande år. Statsminister Sanna Marin (S), tackade för sig och lämnar efter sig ett mäktigt arv, att tillsammans med president Sauli Niinistö ha fört Finland in i Nato.

I och med den geopolitiska hotbilden mot freden och demokratin i Europa vandrar nu Sverige och Finland på samma väg. På flera punkter skiljer sig länderna också åt, men många av de utmaningar som ligger framför är liknande och kommer mötas tillsammans.

