Söta havrekycklingar till påsk

Pyssla tillsammans med barnen, och njut av något sött efter maten •

Kycklingbollar med havresmak blir gott till påsk.
Julie Sjögren
Julie Sjögren Kreatör
Andreas Sjögren Foto
Ett härligt recept på enkla och söta påskkycklingar med smak av fluffig havreboll. Byt ut smöret mot ett veganskt alternativ så passar kakorna många!

Ingredienser

    Havrebollar:

  • 125 g smör, rumstempererat
  • 5 dl havregryn
  • 1,5 dl strösocker
  • 0,5 msk kakao
  • 0,5 dl florsocker
  • 0,5 dl vispgrädde
  • 0,5 msk vaniljsocker

    • Fjädrar:

  • 1 påse kokosflingor
  • Gul karamellfärg
  • Näbb, klor och tuppkam:
  • 200 g marsipan
  • Röd och gul karamellfärg

    • Ögon:

  • 1 påse korinter

Gör så här: 

    1. Lägg kokosflingorna i en skål och tillsätt några droppar gul karamellfärg. Rör om.

    2. Öka mängden karamellfärg tills du är nöjd med färgen.

    3. Knåda in gul och röd karamellfärg i marsipanen tills du får en färg som påminner om kycklingens näbb och klor.

Orangefärgad marsipan blir näbbar och klor.

    4. Lägg marsipanen i kylskåpet.

    5. Blanda ingredienserna till havrebollarna i en skål och mixa med elvisp tills det blir en jämn smet.

    6. Rulla havrebollarna i gula kokosflingor.

    7. Dekorera med korinter till ögon.

    8. Med blöta händer formar du näbbar, klor och tuppkam av marsipanen. Placera ut.

Korinter till ögon, men inga hattar på sne’.

