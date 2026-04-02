Söta havrekycklingar till påsk

3. Knåda in gul och röd karamellfärg i marsipanen tills du får en färg som påminner om kycklingens näbb och klor.

2. Öka mängden karamellfärg tills du är nöjd med färgen.

1. Lägg kokosflingorna i en skål och tillsätt några droppar gul karamellfärg. Rör om.

Orangefärgad marsipan blir näbbar och klor. Andreas Sjögren

4. Lägg marsipanen i kylskåpet.

5. Blanda ingredienserna till havrebollarna i en skål och mixa med elvisp tills det blir en jämn smet.

6. Rulla havrebollarna i gula kokosflingor.

7. Dekorera med korinter till ögon.

8. Med blöta händer formar du näbbar, klor och tuppkam av marsipanen. Placera ut.