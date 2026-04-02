Familj | Mat
Söta havrekycklingar till påsk
Pyssla tillsammans med barnen, och njut av något sött efter maten •
Kycklingbollar med havresmak blir gott till påsk.
Andreas Sjögren
Ett härligt recept på enkla och söta påskkycklingar med smak av fluffig havreboll. Byt ut smöret mot ett veganskt alternativ så passar kakorna många!
Ingredienser
Havrebollar:
- 125 g smör, rumstempererat
- 5 dl havregryn
- 1,5 dl strösocker
- 0,5 msk kakao
- 0,5 dl florsocker
- 0,5 dl vispgrädde
- 0,5 msk vaniljsocker
Fjädrar:
- 1 påse kokosflingor
- Gul karamellfärg
- Näbb, klor och tuppkam:
- 200 g marsipan
- Röd och gul karamellfärg
Ögon:
- 1 påse korinter
Gör så här:
1. Lägg kokosflingorna i en skål och tillsätt några droppar gul karamellfärg. Rör om.
2. Öka mängden karamellfärg tills du är nöjd med färgen.
3. Knåda in gul och röd karamellfärg i marsipanen tills du får en färg som påminner om kycklingens näbb och klor.
4. Lägg marsipanen i kylskåpet.
5. Blanda ingredienserna till havrebollarna i en skål och mixa med elvisp tills det blir en jämn smet.
6. Rulla havrebollarna i gula kokosflingor.
7. Dekorera med korinter till ögon.
8. Med blöta händer formar du näbbar, klor och tuppkam av marsipanen. Placera ut.
