Nyheter
Två nya hemkyrkor välkomnade in i Evangeliska frikyrkans gemenskap
Tomas Olsson från Västerås: ”Församlingar ska vara som ett hem, som en familj”
Tomas Olsson, församlingsledare och ordförande i Västerås hemkyrka vid EFK:s kongress. Den nya församlingsgruppen välkomnades ihop med Selah hemkyrka i Örebro.
Thomas Österberg
För två år sedan lades grunden till Västerås hemkyrka. I dag möts 15–20 vuxna och 10–15 barn vid Skälby gård – och två dop ligger framför inom kort. Vid Evangeliska frikyrkans pågående kongress välkomnades gruppen ihop med Selah hemkyrka i Örebro som nya EFK-församlingar.